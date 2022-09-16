نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات مميزة من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات مميزة من العثيم مول، بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية يقدم العثيم مول الكثير من العروض والخصومات بأسعار مميزة على العديد من المنتجات المميزة وذات الجودة العالية، حيث يمكنك الحصول على جميع احتياجاتك المنزلية وجميع مقاضيك الشهرية بخصومات مميزة، في هذا الأسبوع يمكنك الحصول على اللحوم الطازجة، ومنتجات البقالة، والمعلبات، والدجاج، والمشروبات الغازية والعديد من المنتجات المميزة الأخرى، حيث يمكنك الحصول على الأجهزة الكهربائية، وهواتف المحمول الذكية، وأواني الطهي كل ذلك ومنتجات أخرى بأسعار تنافسية، وتكون العروض سارية من الأربعاء 14 سبتمبر إلى الثلاثاء 20 سبتمبر أو حتى نفاذ الكمية. خصومات مميزة من العثيم مول قم بالحصول على صانعة بيتزا وخبز جي في سي فقط بسعر 139 ريال سعودي بدلا من 239 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك الحصول على قدر ضغط كهربائي جي في سي بسعة 10 لتر فقط بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 349 ريال للحبة.

احصل أيضا على محضر قهوة نيكاي اسبريسو فقط بسعر 189 ريال سعودي بدلا من 389 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء خلاط نيكاي مع مطحنة فقط بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء مايكرويف كيون ديجيتال بسعة 20 لتر فقط بسعر 209 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي للحبة.

قم أيضا بشراء مايكرويف جي في سي برو بسعة 20 لتر فقط بسعر 199 ريال سعودي بدلا من 299 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم احصل على طقم قدور رويال فورد فقط بسعر 115 ريال سعودي بدلا من 179 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك الحصول من أسواق العثيم مول على طقم قدور نيو فلون عدد 8 قطع + هدية بسعر 159 ريال سعودي بدلا من 229 ريال سعودي للحبة.

قم بشراء مقلاة رويال فورد بغطاء حجم 26 سم بسعر 38 ريال سعودي للحبة. حجم 28 سم بسعر 40 ريال سعودي للحبة. عروض أسواق العثيم مول اشتري سطل بريتماكس مع مساحة 360 فقط بسعر 45 ريال سعودي بدلا من 59 ريال سعودي للحبة.

كما يمكنك شراء قدر ضغط من داينكس حجم 7 لتر بسعر 79 ريال للحبة. حجم 9 لتر بسعر 85 ريال للحبة.

احصل أيضا على طقم عشاء مورال عدد 44 قطعة بسعر 115 ريال بدلا من 149 ريال للطقم.

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