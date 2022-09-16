نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض العثيم لليوم الوطني السعودي 92 في أسبوع العيد السعودي الوطنى على جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة حرص العثيم ماركت على المشاركة في مهرجان عروض اليوم الوطني السعودي 92 في جميع منافذ البيع والمعارض المنتشرة في ربوع المملكة العربية السعودية بتوفير التخفيضات والتنزيلات الكبيرة على أغلب المنتجات ضمن منافسات المتاجر والأسواق الكبرى في جذب أكبر عدد من الزوار لشراء منتجاتهم وتحقيق أكبر قدر من المبيعات، في ظل حرص المواطنين والمقيمين في المملكة على الاستفادة بأكبر قدر من التخفيضات والتنزيلات التي تقدمها المتاجر في عروض اليوم الوطني السعودي 1444 للذكرى 92 ما جعلنا نرصد أبرز المنتجات المتاحة في عروض العثيم لليوم الوطني والتي تستمر من يوم 14 سبتمبر وحتى 20 من الشهر ذاته.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 العثيم

ونستعرض لكم في هذا التقرير أبرز المنتجات المتوافرة في مجلة عروض اليوم الوطني السعودي 92 العثيم ماركت خلال السطور التالية:-

تخفيض سعر كرتون من دجاج ساديا المجمد من 199 ريال سعودي للعبوة المكونة من 8 حبات زنة 1.5 كيلو للحبة إلى سعر 160.95 ريال بدلا.

تنزيل سعر مكعبات صدور الدجاج من ساديا أو الفيليه للعبوة زنة 1.5 كيلو من سعر 66.95 ريال إلى سعر 41.95 ريال سعودي.

وعن عروض العثيم على الطازج في اليوم الوطني الثاني والتسعين لعام 1444 يطرح العثيم ماركت سعر كيلو لحم العجل البلدي الطازج بالعظم بسعر 39.95 ريال سعودي.

كما يقدم أفخاذ دجاج اليوم كاملة وزن 900 جرام الطازجة بسعر 17.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم الوطني السعودي 92

تخفيض سعر المكواة الكهربائية من إصدار سوبر بي سيراميك قوة 2400 وات إلى سعر 55 ريال فقط.

تنزيل سعر مايكروويف كيون ديجيتال سعة 20 لتر من مبلغ 249 ريال إلى 209 ريال فقط.

خلاط يدوي من شركة سوبر بي بتخفيض من 110 ريال إلى 102 ريال.

فرن كهربائي من إنتاج شركة ريد بول سعة 35 لتر بسعر 210 ريال.

كما يقدم محمص الخبز من إنتاج شركة اي تي سي. بتخفيض من 69 ريال إلى سعر 59 ريال.

عروض اليوم الوطني السعودي العثيم 92

تخفيض سعر كريم كراميل الرياض للربطة المكونة من 12 ظرف بوزن 50 جرام للظرف من سعر 27.25 إلى مبلغ 23.95 ريال فقط. ضمن عروض اليوم الوطني السعودي العثيم 92.

كما خفض العثيم ماركت سعر فانيليا رياض فود حلويات للربطة المكونة من 6 أظرف بوزن 20 جرام للظرف إلى 12.95 ريال. بعد أن كانت 15.95 ريال.

تنزيل سعر كيس أصابع بطاطس ساديا المقلية لوزن كيلو إلى سعر 9.95 ريال سعودي. بعد أن كانت تباع بسعر 12.95 ريال.

مجلة عروض العثيم لليوم الوطني