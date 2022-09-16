نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية التخلص من الصراصير والنمل نهائيا في 3 دقائق بدون مبيدات ولا رش مش هترجع البيت تاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع دخول فصل الصيف تتعرض جميع المنازل لانتشار مختلف أنواع الحشرات، وانتشار الصراصير والنمل من أهم المشاكل التي يعاني منها أغلب الأشخاص، وتحتار العديد من ربات المنازل عن العثور على طريقة للتخلص من هذه الحشرات نهائيا، وهناك أكثر من طريقة للتخلص من الصراصير والنمل قبل انتشارها في جميع أرجاء المنزل، وفي هذا المقال سنوضح أكثر من طريقة للتخلص من الحشرات داخل المنزل.

طرق طبيعية للتخلص من الحشرات في المنزل

ينزعج الأشخاص دائما من وجود الصراصير والنمل داخل المنزل، ويبحثون عن طرق للتخلص منهما نهائيا، ومن هذه الطرق كالتالي:

التخلص من مصادر الطعام: وجود بواقي الطعام في المنزل من أهم الأسباب لبقاء الصراصير داخل المنزل على قيد الحياة، يجب الحفاظ على نظافة المنزل.

استخدام ورق الغار: ورق الغار من أهم الحلول للتخلص من الصراصير، فالبعض يسميه دواء الصراصير.

استخدام الصابون والماء: خلط مزيج من الماء مع الصابون، ورشها على الصراصير بشكل مباشر، كافية للقضاء على الصراصير.

استخدام الزيوت العطرية: هناك بعض الزيوت العطرية التي تعمل على القضاء على الصراصير، ومنها صودا الخبز، وزيت إكليل الجبل.

استخدام الليمون: استخدام عصير الليمون يساعد بشكل كبير على تنظيف المناطق التي تتواجد بها الصراصير.

استخدام حمض البوريك والسكر

بالرغم من أنه من المتعارف عليه أن السكر يجذب الصراصير والنمل، إلا أن البوريك يساعد بشكل كبير على التخلص منها، وإليكم طريقة استخدام حمض البوريك مع السكر: