نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الآن اضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية وشاهد احدث المباريات في المقال التالي

عمر شويل - جدة استطاعت قنوات أبو ظبى شد انتباه المتابعين لها فى جميع الدول العربية أصبحت محل بحث الكثير كونها من أهم القنوات العربية المجانية المتخصصة في الرياضة، والمتاح مشاهدتها بشكل مستمر عبر نايل سات، وزادت في الساعات الأخيرة عمليات البحث عن تردد قناة أبو ظبي الرياضية الجديدة، بعد حصولها على الحقوق الحصرية للعديد من البطولات الرياضية المقرر إذاعتها في الفترة المقبلة.

أبرز الأحداث الرياضية التي تنقلها قنوات الإمارات أبو ظبي

نعرض لكم ابرز واهم الاحداث التى يتم نقلها على قناة الرياضية الإماراتية:

الدوري الإماراتي لكرة القدم.

كأس السوبر الإماراتي لكرة القدم.

كأس رئيس دولة الإمارات لكرة القدم.

الدوري الهولندي لكرة القدم.

الدوري الأسترالي لكرة القدم.

كأس السوبر المصري لكرة القدم.

الدوري الأمريكي لكرة القدم.

كأس الخليج العربي لكرة القدم.

عروض (wwe) للمصارعة الحرة.

بطولة NCAA كرة السلة.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية 1

قمر النايل سات

التردد هو 11526.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل التصحيح هو ⅚.

قمر العرب سات

التردد هو 11804.

الاستقطاب هو أفقي.

معدل الترميز هو 27500.

معامل التصحيح هو ¾.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات

يمكن للمتابعين والمهتمين بالرياضة والمباريات المختلفة التي تقدمها القناة بشكل دوري ومستمر من خلال التردد التالي

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12091.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 6/5.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية extra

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 12330.

استقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

تردد قناة أبو ظبي على العرب سات