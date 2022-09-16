شوف من داخل مهرجان بندة السنوي خصم ٤٠٪ في كل الفروع داخل عروض بنده السعودية

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عمر شويل - جدة من داخل مهرجان بندة السنوي تقدم مجموعة بنده خصم ٤٠٪ في كل الفروع والأقسام داخل عروض بنده السعودية Panda Ksa على السلع الغذائية والغير غذائية، وعلى الأدوات والأجهزة الكهربائية وإلكترونية، وخصومات أخرى على أسعار المنتجات الخاصة بالزراعة والسيارات والمدارس والأطفال، وغيرهم من منتجات أخرى بكافة الفروع والأقسام.

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تتوفر مجموعة خصومات خاصة جداً بجميع الفروع على أسعار: لايت ميكس المهباج، وتخفيض آخر منهم على سعر عيدان البطاطا من فابريكو، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار شرائح الشيبس الطازج من إكسل، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار حب دوار الشمس المالح من المهباج، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار فشار جولي تايم، وعلى سعر فشار البطل، والبطاطس الشيبس من مرامي، كما لديهم تخفيضات أخرى على أسعار بطاطس شيبس ليز، واللوز الصنوبري من زين، كما لديهم تخفيض آخر على سعر دوريتوس وشيتوس تورتيلا بنكهاتهم المختلفة، وتخفيض آخر على سعر البطاطس بالكاتشب الحار من تسالي.

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لديهم أيضاً داخل الفروع خصومات خاصة على أسعار: الخضار المشكل من ساديا، وتخفيض آخر منهم على سعر الدجاج الكامل نظيف الأحشاء من ساديا Sadia، وتخفيض آخر على سعر البطاطس الأكثر قرمشة من ساديا، وعبوات البطاطس الرفيعة المعدة للقلي، وتخفيض آخر منهم على سعر الدجاج المجمد، وتنزيل آخر على سعر صدور الدجاج من ساديا Sadia، وتنزيل مميز آخر على سعر ناجت الدجاج من ساديا، وتخفيض آخر منهم على سعر هاش براونيز من ساديا، والبطاطس، وتخفيض آخر على سعر وافل كت من Sadia.

تنزيلات وتحطيمات أسعار بكل فروع الماركت

تتوفر جميع أنواع المشروبات الصيفية وخاصة المشروبات الغازية، ومنها: بيبسي، سفن أب، ميريندا حمضيات، كوكاكولا علب، وزجاجات الكوكاكولا، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار مياه المنهل، ومياه تانيا، وتخفيض آخر على سعر مياه صفا، وفانتا، ومشروب سبرايت، ومياه أروى، كما لديهم خصم آخر على سعر كوكاكولا فراولة، وتنزيل آخر على سعر مياه نوفا المعدنية.