نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف الاختيار الذكي تخفيضات بنده السعودية على جميع المنظفات المنزلية والاقمشة حتى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم بنده السعودية عروض وتخفيضات رائعة على أنواع منظفات الأرضيات والاسطح والأقمشة البيضاء الملونة لنظافة أفضل، كما تقدم عروض وخصومات مذهلة على جميع أنواع السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية التي يحتاجها المواطن السعودي في حياته اليومية حتى توفر لهم الكثير من الأموال التي يتم صرفها على هذه المستلزمات من الخارج، وسوف نتعرف على من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات بنده السعودية أنواع المنظفات.

عروض بنده السعودية على أنواع مسحوق الغسيل

سوف نتعرف على بعض الأسعار والتخفيضات الهائلة التي تقدمها شركة بنده على أنواع المساحيق وهى كما يلي:-

مسحوق غسيل اريال مركز سعر الحبة ٥٢.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٨٩.٩٥ ريال سعودي.

مسحوق غسيل تايد مركز ٥ كيلو سعر الحبة ٤٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٧٥ ريال سعودي.

كما يتم عرض مسحوق غسيل مركز اومو ٥ كيلو سعر الحبة ٥٠.٩٥ ريال بدلاً من ٦٨.٩٥ ريال سعودي.

مسحوق غسيل مركز جنتو ٥ كيلو سعر الحبة ٣٢.٩٥ ريال بدلاً من ٧٤.٩٥ ريال سعودي.

مسحوق غسيل اكسترا ٧ كيلو سعر الحبة ٣٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٥٩.٩٥ ريال سعودي.

عروض Panda السعودية على أنواع منعم ومعطر الأقمشة

سوف نقدم لكم اليوم عروض بنده على منعم ومعطر الأقمشة وهى كما يلي:-

منعم الأقمشة داوني ٢ لتر سعر الحبة ١٦.٩٥ ريال بدلاً من ١٨.٧٥ ريال سعودي. معطر الأقمشة داوني ٨٠٠ مل سعر الحبة ٣٦.٩٥ ريال بدلاً من ٧٣.٩٠ ريال سعودي. منعم الأقمشة داوني المركز سعر الحبة ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٣.٩٥ ريال سعودي. كما يتم عرض منعم الأقمشة كومفورت ٣ لتر سعر الحبة ١٨.٩٥ ريال سعودي. يأتي منعم الأقمشة نولين ٣ لتر سعر الحبة ١٤.٩٥ ريال بدلاً من ٢٤.٩٥ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على معطر ومطهر الأرضيات

سوف نتعرف على أسعار معطر ومطهر الأرضيات وهى كما يلي:-