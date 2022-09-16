نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض مميزة من العثيم مول بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض مميزة من العثيم مول، بمناسبة اليوم الوطني في المملكة العربية السعودية تقوم أسواق عبد الله العثيم بتقديم أقوى العروض والخصومات على تشكيلة متنوعة على العديد من المنتجات المميزة، حيث يمكنك الحصول على جميع مقاضيك الشهرية وجميع احتياجات أسرتك الكريمة، حيث يمكنك شراء منتجات البقالة، واللحوم الطازجة، وأكياس الدجاج والخضروات، والمعلبات، والأرز والعديد من المنتجات الأخرى في بروشور العروض بأسعار مميزة، كما يمكنك الحصول على خصومات مميزة عند شرائك شاشات التلفاز، وهواتف المحمول الذكية، والأجهزة الكهربائية والمزيد المنتجات والعروض الأخرى التي يمكنك التعرف عليها عند زيارة العثيم مول. عروض مميزة من العثيم مول قم بالحصول على موقد سوبر بي كهربائي عدد 3 عين فقط بسعر 95 ريال سعودي بدلا من 132 ريال سعودي للحبة. كما يمكنك الحصول على فرن ريد بول كهربائي بسعة 35 لتر بسعر 210 ريال سعودي بدلا من 259 ريال للحبة.

احصل أيضا على خلاط سوبر بي يدوي 102 فقط بسعر 110 ريال سعودي بدلا من 149 ريال سعودي للحبة.

بالإضافة إلى شاشة سهم ال اي دي سمارت بحجم 50 بوصة بسعر 1149 ريال بدلا من 1399 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على شاشة ميكرو ديجيت ال اي دي بحجم 32 بوصة فقط بسعر 399 ريال بدلا من 499 ريال للحبة.

قم بشراء شاشة دورا ال اي دي بحجم 32 بوصة بسعر 499 ريال بدلا من 599 ريال سعودي للحبة. أسواق عبد الله العثيم يمكنك شراء جوال هونر اكس 7 بحجم شاشة 6.74 انش، فقط بسعر 679 ريال سعودي للحبة. كذلك يمكنك شراء جوال هاي سينس اي 50، يأتي بشبكة 4G ومساحة هاتف 32 جيجا بايت بسعر 319 ريال للحبة.

احصل أيضا على أبل سماعة ايربودز من الجيل الثالث فقط بسعر 699 ريال سعودي للحبة.

اشتري اتش بي لاب توب اي 3 بمساحة تخزين 256 جيجا بايت ويأتي مع ويندوز 10 فقط بسعر 1699 ريال سعودي. عروض العثيم مول قم بالحصول على خلاط نيكاي مع مطحنة فقط بسعر 79 ريال سعودي بدلا من 99 ريال سعودي للحبة.

اشتري أيضا مايكرويف بسعة 20 لتر فقط بسعر 209 ريال سعودي بدلا من 249 ريال سعودي للحبة.

كذلك يمكنك الحصول على قدر ضغط كهربائي جي في سي بسعة 10 لتر، فقط بسعر 279 ريال سعودي بدلا من 349 ريال سعودي للحبة.

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