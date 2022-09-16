شوف مفاجآت وعروض بنده السعودية على منتجات العناية بالأطفال اشتري كتير ووفري 50%

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عمر شويل - جدة بنده السعودية تقدم العديد من العروض والمفاجآت الكبيرة على منتجات العناية بالأطفال لتحقيق أكبر قدر توفير للمواطنين داخل المملكة العربية السعودية، وحتى تلبي لهم جميع مطالبهم اليومية من سلع غذائية، ومنظفات وأدوات مدرسية، ومستحضرات العناية بالبشرة والجسم، كما تقدم بنده ركن خاص بمستلزمات الأطفال من ملابس وأحواض سباحة قابلة للنفخ ولعب وحفاضات، وحليب الأطفال الذي يباع في الخارج بأسعار غالية الثمن، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده السعودية على منتجات العناية بالأطفال.

عروض بنده السعودية على حفاضات الأطفال

توجد خصومات هائلة على حفاضات الأطفال سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

حفائض الأطفال بيبي جنى عبوة التوفير كبيرة الحجم سعر الحبة ٦٩.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٩٤.٩٥ ريال سعودي.

حفائض الأطفال بامبي العبوة العملاقة سعر الحبة ٤٠.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٦٢.٩٥ ريال سعودي.

كما تقوم بعرض كلوت بامبي جامبو سعر الحبة ٥٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٦٤.٥٠ ريال سعودي.

حفائض الأطفال بيبي جوي العبوة العملاقة لبشرة صحية سعر الحبة ٥٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٩٤.٩٥ ريال سعودي.

حفائض الأطفال بامبي العبوة الضخمة سعر الحبة ٦١.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٩٦.٩٥ ريال سعودي.

كلوت بامبرز الصندوق الجامبو سعر الحبة ٨٤.٩٥ ريال بدلاً من ١٠٤.٩٥ ريال سعودي.

كما تقدم بنده حفائض مخصصه للنوم سعر الحبة ٥٦.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٨٧.٩٥ ريال.

عروض Panda السعودية على أنواع الشامبو وكريمات الأطفال

سوف نتعرف على بعض العروض والخصومات التي وضعتها بنده السعودية على منتجات العناية بالأطفال وهى كما يأتي:-

جل زيت الأطفال جونسونز ٢٠٠ ملئ سعر الحبة ٢٤.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٣٢.٩٥ ريال سعودي. شامبو الأطفال جونسونز ٧٥٠ مللي سعر الحبة ٢٧.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٤٧.٩٥ ريال سعودي. مناديل خالية من العطور تناسب بشرة طفلك الحساسة سعر الحبة ٢٧.٩٥ ريال سعودي.

توجد عروض مميزة من Panda على جميع أنواع الصابون وسوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-