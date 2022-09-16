شوف عروض اليوم الوطني الأجهزة الكهربائية والجوالات اكسترا 2022

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عمر شويل - جدة أيام قليلة تفصلنا عن أهم حدث بالمملكة السعودية واليوم الوطني وتبدأ الأحتفال بهذا الحدث العظيم، وأحتفالاً باليوم الوطني تقدم جميع المتاجر بالمملكة أهم وأفضل العروض في عام بأكمله، ولذلك الشراء في هذه الفترة يعد صفقة رائعة ولا يمكنك تعوضها في فترة أخرى من العام، وعلى وجه أخص عروض اليوم الوطني الأجهزة الكهربائية والجوالات تعد أفضل صفقة يمكنك الحصول عليها، ومن أفضل المتاجر الإلكترونية التي تقدم أفضل أنواع الاجهزة الكهربائية والالكترونية متجر اكسترا، ولذلك سوف نقدم لكم اليوم عروض اليوم الوطني الأجهزة الكهربائية والإلكترونية اكسترا 2022.

موعد اليوم الوطني وموعد الاجازات للقطاع الخاص والعام

سوف يكون موعد اليوم الوطني لهذا العام الموافق ليوم الجمعة، 23 سبتمبر 2022، قد يتساءل البعض إذا كان موعد اليوم الوطني هو يوم الجمعة والذي هو في الأساس يوم اجازة إذا فلن يحصل الموظفين على أجازة ؟ ولكن وزارة التنمية أعلن أنه يجب تعويض الموظفين والعمال سواء في القطاع الخاص أو العام بيوم اجازة قبل اليوم الوطني ويوم أجازة بعدها، كما أن سوف يكون هناك العديد من الاحتفالات المتنوعة والتي سوف يشارك فيها أشهر الفنانين بالمملكة السعودية.

عروض أكسترا على الجوالات لليوم الوطني

يقدم متجر أكسترا عروض وتخفيضات على مجموعة متنوعة من أفضل وأحدث الجوالات منها جوالات سامسونج وهواوي و شاومي، والمفاجأة الكبرى هي تخفيضات هواتف أبل آيفون بأسعار رائعة، وإلى جانب هذه الخصومات الرائعة تقدم اكسترا نظام التقسيط والذي سوف يمكنك من دفع مبلغ ضئيل من قيمة الهاتف وتقسيط الباقي على ثلاث سنوات.

يمكنك الحصول على جوال ايفون 11، الجيل الرابع بمساحة 128 جيجا، بسعر 2299 ريال بدلاً من 3559 ريال.

ويتوفر أبل ايفون 13 برو ماكس الجيل الخامس، بمساحة 256 جيجا، بسعر 5199 ريال بدلاً من 5699 ريال.

كما يمكن الآن شراء ايفون 12، 5G، يأتي بمساحة داخلية 128 جيجا، بسعر 2999 ريال بدلاً من 4049.

جوال Samsung Galaxy A52s، الجيل الخامس مساحة الذاكرة الداخلية 128 جيجا، بسعر 1299 ريال بدلاً من 1649.

هاتف هونر 50، الجيل الخامس، متوفر باللون الأخضر الأنيق، مساحة 128 جيجا، بسعر 1299 بدلاً من 2199.

كما يتوفر أيضًا هواوي Huawei Nova 8 الجيل الرابع، بسعر 799 بدلاً من 1399 ريال.

عروض وتخفيضات اكسترا السعودية على الثلاجات

ثلاجة ماركة هاير 2 باب باللون الرمادي بتصميم أنيق وفخم، مقاس 17.8 قدم، بسعر 3399 بدلاً من 5499 ريال.

كما يتوفرثلاجة ماركة إل جي، باللون الأسود، مقاس 18 قدم، بسعر 3999 ريال بدلاً من سعر 6599 ريال.

وثلاجة سامسونج 2 باب، متوفرة باللون الفضي، مقاس 22.9 قدم، بسعر 4899 ريال بدلاً من 8699.

ثلاجة ماركة كلاس برو، مقاس 18.2 قدم، باللون الأسود، بسعر 2699 ريال بدلاً من 3499 ريال.

خصومات العيد الوطني على الغسالات الاتوماتيك من أكسترا