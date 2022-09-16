نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من لولو ماركت في اليوم الوطني في المقال التالي

عمر شويل - جدة لولو هايبر ماركت تقدم لكم أقوى عروض قسم الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية المتنوعة التي لا غنى عنها في كل منزل، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني السعودي، حيث تقدم مجموعة هائلة من أدوات المطبخ وأدوات المائدة بالإضافة إلى أطقم الطهي، كما تقدم مجموعة متنوعة من الأجهزة الكهربائية الثقيلة والصغيرة من الثلاجة والغسالة وحتى الخلاط والفرن الكهربائي، كما قد قدمنا لكم من خلال مقال آخر أجدد عروض اليوم الوطني من لولو للسلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية واليكم صفحات عروض قسم الأجهزة والأدوات المنزلية لهذا الأسبوع. عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية للأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية توشيبا غسالة تعبئة علوية سعة 7 كيلو غسيل بسعر 1,499 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال.

كاندي غسالة فل أوتوماتيك ومجفف تحميل أمامي 8/5 كيلو غسيل بسعر 1,799 ريال سعودي بدلاً من 2,999 ريال.

وعرض قوي على سامسونج ثلاجة مقاس 18.6 قدم فقط بسعر 3,799 ريال سعودي بدلاً من 4,399 ريال.

هاس موقد وفرن غاز مع خمس شعلات فقط بسعر 1,699 ريال سعودي بدلاً من 1,799 ريال. فرن كهربائي من أيكون سعة 60 لتر بسعر 429 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال.

آلة صنع القهوة من أيكون بسعر 65 ريال سعودي بدلاً من 89 ريال.

قاتل الحشرات ليد من أيكون بسعر 109 ريال سعودي بدلاً من 149 ريال.

وعرض خاص على أيكون مكواة بخار يدوية بسعر 59 ريال سعودي بدلاً من 99 ريال. عروض اليوم الوطني للأدوات المنزلية جي سي جي درج مكون من ثلاث طبقات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 133 ريال.

هوم قاعدة ثلاجة بسعر 32 ريال سعودي بدلاً من 60.50 ريال.

وعرض خاص على لايف هابت ترمس لحفظ السوائل متنوع سعة واحد لتر بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 76 ريال. برستيج طقم أواني طهي مكون من مجموعة 10 قطع بسعر 249 ريال سعودي بدلاً من 499 ريال

قدر ضغط من السيف سعة 5 لتر بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال.

وعرض خاص على السيف طقم ترمس مكون من قطعتين بسعر 92 ريال سعودي بدلاً من 199 ريال. تشيلو طقم عشاء مجموعة مكونة من 50 قطعة متنوعة بسعر 139 ريال سعودي بدلاً من 299 ريال.

شيفلاين قدر ضغط غير لاصق مقاس 22 سم بسعر 30 ريال سعودي بدلاً من 50 ريال.

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