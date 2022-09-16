نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف هايبر بنده السعودية عروض وخصومات مذهلة على أحداث الهواتف الذكية لا تفوتك الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يقدم هايبر بنده السعودية عروض وتخفيضات رائع عل الهواتف الذكية بأسعار لا تتخيلها مما يجعل المواطن السعودي يقوم بشراء بكل سهولة وتوفير الكثير من الأموال التي يتم صرفها على شراء الهواتف المحمولة من الخارج، كما يطرح هايبر بنده السعودية عروض وتخفيضات ممتازة على الأجهزة الكهربائية، ومستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، والسلع الغذائية التي يحتاجها المواطن السعودي في حياته اليومية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وخصومات هايبر بنده السعودية على الهواتف الذكية بأسعار خالية لا تفوتك الفرصة.

عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية

يقدم هايبر بنده السعودية عروض هائلة على هواتف المحمول سوف نتعرف عليها وهى كما يلي:-

هاتف لينوفو كاي ١٠ بلس السعر ٥٧٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٤٩ ريال سعودي. جوال لينوفو كاي 14 بلس ٤ جيجا بايت ٢ شريحةSlM بسعر مغري جداً ٤٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي. ويتم عرض موبايل لينوفو كاي بسعر مناسب ٣٧٩ ريال سعودي بدلاً من ٤٩٩ ريال سعودي. كما يأتي جوال شاومي ريدمي نوت ١٠ اس بسعر ٧٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٩٤٩ ريال سعودي. ويأتي جوال ريل مي ٩ أي بسعر ٨٠٩ ريال بدلاً من ٨٤٩ ريال سعودي.

عروض هايبر Panda السعودية على هواتف سامسونج الذكية

تطرح شركة بنده السعودية عروض وتخفيضات رائعة على هواتف سامسونج وهى كما يلي:-

هاتف سامسونج أي 52 أس ٥ جيجا بايت بسعر ١٢٩٩ ريال سعودي بدلاً من ١٦٥٩ ريال سعودي.

كما يأتي جوال سامسونج جالكسي أي ٥٣، ويحتوي علي ١٢٨ جيجا بايت بسعر ١١٢٠ ريال بدلاً من ١٥٩٩ ريال سعودي.

وموبايل سامسونج أي ٢٢ بسعر ٦٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٧٧٥ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على أنواع السماعات والشواحن

تقدم بنده تخفيضات على أنواع الشواحن والسماعات بأسعار خالية تصل لنصف السعر سوف نتعرف عليها وهى كالتالي:-