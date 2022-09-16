نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن الحكومة السعودية تحرص بصورة كبيرة على تسهيل أمر شراء السيارات بالتقسيط المريح على المواطنين الغير قادرين على سداد تكلفة السيارة دفعة واحدة، وبناء على ذلك نجد أن هناك تهافت بصورة كبيرة بالبحث عن طريقة التقديم على عروض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط، وهذا ما سنقوم بتوضيحه داخل هذا المقال.

عروض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط

إليكم أبرز الشروط التي تم وضعها من قبل المسؤولين عن مؤسسة عبد اللطيف جميل للسيارات بالصورة الآتية:

يجب أن يوجد ملائمة ما بين قيمة السيارة والراتب الشهري الخاص بالمتقدم، أي يعني من ذلك ألا تكون قيمة السيارة أكثر من نصف راتب المتقدم.

فالحد الأدنى لراتب المتقدم الشهري إن كان يعمل في القطاع العام يقدر بحوالي 2000 ريال سعودي، بينما موظف القطاع الخاص الحد الأدنى لراتبه يقدر بحوالي 3500 ريال.

فهذه المؤسسة تعمل على تقديم سيارات مميزة بأقساط مريحة، فهناك أكثر من منفذ لتلك المؤسسة نستطيع من خلاله الحصول على تلك العروض، فهناك منفذ في الرياض والدمام وجدة.

وكي يتم طلب التمويل بصورة إلكترونية، فعليك الدخول عبر عبد اللطيف جميل للتمويل وذلك لملء بعض البيانات.

وفي حالة وجود أي استفسار، فهنا رقم موحد لتلك المؤسسة، وهو: 8002442211.

مميزات التقسيط في عبد اللطيف جميل للسيارات

يعتبر أفضل مكان يوفر عروض مميزة للتقسيط على السيارات يتمثل في مؤسسة عبد اللطيف جميل، نظرًا لعدة مميزات، وإليكم أهمها بالصورة الآتية:

لا يوجد أي رسوم إدارية توضع أثناء إبرام العقد الخاص بصفقة السيارة.

هناك إمكانية لسداد قيمة السيارة بحد أقصى يقدر بحوالي 60 شهر، فهذه الفترة أطول فترة للتقسيط.

كما يتم تحديد قيمة القسط الشهرية بشكل يتلاءم مع ظروف راتب المتقدم.

للاستفادة من عروض عبد اللطيف جميل، فهذا الأمر لا يستعدى تمامًا وجود كفيل أو ضامن.

للاستفادة من عروض عبد اللطيف جميل، فهذا الأمر لا يستعدى تمامًا وجود كفيل أو ضامن. وتتم عملية التمويل على السيارات داخل عروض عبد اللطيف جميل بما يتلاءم مع أحكام الدين الإسلامي.

وبالتالي نكون قد ذكرنا لكم كافة المعلومات التي تدور حول عروض عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة بالتقسيط، فلاحظنا أن تلك المؤسسة تتميز بتقديم تمويل مميز على أفضل أنواع السيارات المستعملة والتي لديها قطع غيار ومحركات ممتازة.