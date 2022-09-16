طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 لدخول السحب علي الجائزة الكبرى مليون دولار 

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عمر شويل - جدة طريقة الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، يتساءل كثير من الأشخاص حول الخطوات المطلوبة لكي يتمكنوا من الاشتراك في مسابقة الحلم التي توفر إمكانية الاشتراك في هذه المسابقة من أي مكان حول العالم ولكن يشترط أن يكون المشترك عربي الجنسية وبالتالي ازداد البحث بشكل كبير في الفترة الأخيرة حول معرفة طريقة الاشتراك في هذه المسابقة لكي يتمكن كل شخص من تحقيق أحلامه بعد الفوز في هذه المسابقة، لهذا سوف نوضح لكم خطوات الاشتراك في المسابقه وأهم الشروط المطلوبة لكي تصبح من المؤهلين للفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة الاحلام التي يقوم بتقديمها الاعلامي مصطفى الاغا على قنوات ام بي سي.

طريقه الاشتراك في مسابقه الحلم 2022

يمكنك الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال إرسال رسالة نصية مكتوب فيها كلمه حلم أو دريم سواء باللغة العربية أو الإنجليزية على الرقم المرادف لبلدك أو يمكنك إرسالها من أي مكان حول العالم وبعد ذلك تقوم بالاجابة جميع الاسئلة التي سوف تصل إليك على الهاتف الخاص بك لكي تصبح من المؤهلين للإشتراك في مسابقة الحلم بعد توافر الشروط ولأحكام التي تم تحديدها من قبل مسابقة الحلم وبعد الإنتهاء تقوم بمتابعة برنامج الاعلامي مصطفى الأغا على الهواء مباشرة حيث يتم إعلان أسماء الفائزين.

شروط الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يوجد بعض الشروط الهامة للإشتراك في مسابقه الحلم فبالتالي يجب أن تتوافر في جميع المشتركين في هذه المسابقة للحصول على الجائزة الكبرى ومن أهمها تشمل التالية،

أولا يجب أن يكون عمر المتقدم لا يقل عن 18 عاما وأن يكون لديه بطاقة الهوية الوطنية الخاصة به.

يجب ألا يكون بينه وبين أي شخص عامل في المسابقة صلة قرابة من الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يمكنكم من خلال السطور القادمة معرفة أرقام الاشتراك في الدول العربية لكي تصبح من المؤهلين للفوز بالجائزة الكبرى في مسابقة الاحلام وإليكم الارقام كالآتي،