نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طرد البرص أو الوزغ من المنزل بدون لمسة أو الاقتراب منه هيهرب من بيتك بدون عودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة طرد البرص أو الوزغ من المنزل، يعرف الجميع أن طرد البرص من المنزل أمر ضرورى، حيث أن تواجده داخل المنزل يسبب ضيق الرزق وانتشار الطاقات السلبية بين أفراد الأسرة وضيق المعيشة، فهو من الحيوانات الغير محببة عند الجميع، كما أنه سريع التنقل ويسير على الحوائط ويمكن أن ينشر مرض البَرص لجميع أفراد الأسرة، وذلك لأنه يتجول على الأطعمة وغيرها، ولكن من أكثر المشاكل التى تواجه الأمهات هى طريقة التخلص من البرص، فهو من الزواحف التي تسير على الحوائط بشكل سريع، ويحتاج إلى عدة طرق قوية تسهل عملية طرده خارج المنزل، لذا سوف نوضح لكم طرق طرد البرص خارج المنزل.

طريقة طرد البرص أو الوزغ من المنزل

حشرات متعددة تتواجد داخل المنزل من فترة لأخرى، حيث تنتشر تلك الحشرات عند وجود ثقوب في المنزل تدخل من خلالها أو عند ترك الشبابيك مفتوحة، ولكن يعد البرص من أخطر الآفات الضارة على أفراد الأسرة، لذلك تحرص الأمهات في البحث عن طرق مناسبة للتخلص منه وقتله أو طرده خارج المنزل، حيث أن هناك عدة طرق يمكن من خلالها التخلص من البرص وتتمثل هذه الطرق في الآتي.

الثوم والملح لطرد البرص

لعمل أفضل المصائد للبرص يتم استخدام الثوم والملح، حيث تكره تلك الحشرات رائحة الثوم وتنفر منها، لذلك يمكن هرس عدد من فصوص الثوم وإضافة ملعقة من الملح كبيرة وتقليب المكونين ووضع هذا الخليط على جوانب الغرف أو في أماكن تواجد البرص.

طرد البرص بالبصل

يستخدم البصل في طرد جميع أنواع الحشرات من المنزل، فهو من الخضروات التي تحتوي على رائحة قوية لا تفضل الحشرات تنفسها، لذلك يمكن تقطيع بصل ووضعه في أماكن دخول الحشرات، كما يمكن وضعه عند النوافذ لمنع دخول البرص والحفاظ على نظافة المنزل من تلك الحشرات.

التخلص من الابراص بالفلفل الحار

يهيج الفلفل الحار جميع الحشرات وخاصة البرص، وبمجرد قيام البرص بتنفس رائحة الفلفل الحار في المنزل يفر خارجه، لذلك يمكن هرس كمية من الفلفل الحار وإضافة نصف كوب من الماء إليه ووضعه في زجاجة رذاذ ورش البرص أو أماكن الفتحات لمنع دخوله.