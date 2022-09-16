نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كنز اغلي من الذهب.. إياك أن ترمي زيت القلي المستعمل بعد اليوم له فوائد واستخدامات مدهشة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الأطعمة المقلية من الوجبات التي لا نستغني عنها على موائدنا، فتقوم ربات البيوت بقلي العديد من الأطعمة بكميات كبيرة من الزيت كل يوم، وللاسف تقوم الكثيرات برمي كل هذا الزيت بمجرد استخدامه مره واحدة، لكن في الحقيقة لا تعلم الكثير من ربات البيوت أن زيت القلي يمكن استخدامه ثلاث مرات، لكن في كل مرة يتم تصفيته بمصفاة ضيقة أو قطعة شاش، وبعد الانتهاء من مرات القلي المسموح بها يمكن استخدام هذا الزيت والاستفادة منه في عدة أمور منها:

كيفية الإستفادة من زيت القلي المستعمل

تلميع قطع الأثاث الخشبية وذلك بخلط كميات متساوية من زيت القلي والخل، وبعد استخدام هذا الخليط في التلميع يعود الأثاث لامعا وتختفي أي خدوش به.

استخدامه في تنظيف أسطح السيارة وتخليصها من الشحوم والأوساخ الصعبة، ويتم ذلك بوضع القليل من الزيت على قطعة قماش نظيفة ثم يتم مسح أي جزء من السيارة.

يمكن استخدام زيت القلي المستعمل في تنظيف شفاط المطبخ، الذي يكون ملئ بالدهون والأوساخ التي يصعب إزالتها بسهولة، ولاستخدامه نحضر لتر من الماء ونضيف له ربع كوب من سائل الصحون ونخلط جيدا.

طريقة عمل الصابون من زيت القلي المستعمل

يمكن استخدام زيت القلي المستعمل في تصنيع صابون لغسل الأطباق، ويتم هذا عن طريق استخدام لتر من زيت القلي (المستخدم في قلي الحلويات أو البطاطس، حيث لا يفضل المستخدم في قلي الأسماك والمواد ذات الرائحة النفاذة)، كما نحتاج كوب كبيرة من الماء وربع كوب من هيروكسيد الصوديوم، نرتدي قفازات وماسك للفم للحماية من أي غازات تصدر من تفاعل هيدروكسيد الصوديوم مع باقي المواد، ثم نحضر قالب كبير يمكن الاستغناء عنه ويتم وضع الماء وهيدروكسيد الصوديوم فيه، نخلط بحذر ثم نضيف الزيت بالتدريج ونخلط حتى نحصل على خليط كريمي، نضيف بضع قطرات من أي زيت عطري مفضل ونعيد التقليب، نحضر قوالب صغيرة من السليكون أو قالب كبير، نوزع خليط الصابون في القالب ونتكره في الهواء الطلق لمدة يومين أو ثلاثة، نخرج الصابون من القالب ونتركه في مكان جيد التهوية لمدة شهر وبعد ذلك نقوم باستخدامه في غسل الأواني.