نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الطازج.. اغتنم التخفيضات الهائلة من أسواق الطازج – Othaim Markets في المقال التالي

عمر شويل - جدة تكاد تكون شركات عبد الله العثيم أحد أهم وأنجح الشركات الخاصة بمجال المبيعات والتسويق داخل المملكة العربية السعودية، ومن أهم ما تتميز به هذه الشركة، هي عروضها المميزة على كافة المنتجات التي يحتاجها كافة المواطنين، حيث يتم تقديم عروض من فترة لأخرى، وبناء على ذلك يتم التهافت بالبحث بصورة كبيرة على عروض العثيم الطازج داخل عمليات البحث.

عروض العثيم الطازج

إليكم قائمة العروض الخاصة بالعثيم الطازج بالصورة الآتية:

هناك عرض مميز على صدور رومي حبش وزنها يقدر بحوالي 250 جرام، فسعرها داخل العرض يقدر بحوالي 32.95 ريال سعودي، ويعد أحد العروض المميزة لمحبي اللحوم البيضاء.

كما نجد أن هناك عرض على مكعبات كندوز خضار، حيث وصل سعرها إلى حوالي 119.95 ريال سعودي، ويمكن استخدامها في وجبات متنوعة مثل كباب الحلة وغيرها.

بينما نجد أن سعر الكندوز الصافي البلدي داخل العرض يقدر بحوالي 124.95 ريال سعودي.

وسعر كباب حلة كندوز داخل عرض الطازج يقدر بحوالي 124.95 ريال سعودي.

وهناك عرض مميز على البسطرمة بوزن يقدر بحوالي 250 جرام، فسعرها يقدر بحوالي 39.95 ريال سعودي.

وسعر الانتركوت كندوز داخل عرض الطازج يقدر بحوالي 132.95 ريال سعودي.

قائمة عروض العثيم الأسبوعية

إليكم أبرز العروض الأسبوعية التي تقدمها شركة العثيم بالصورة التالية:

سعر لانشون حلواني بوزن يقدر بحوالي 250 جرام داخل العرض يقدر بحوالي 21.95 ريال سعودي.

بينما نجد أن سعر الجبن الشيدر المستورد داخل العرض يقدر بحوالي 24.95 ريال سعودي.

وسعر زيتون كلاماتا الجامبو داخل العرض يقدر بحوالي 39.95 ريال سعودي.

وعلبة عبور لاند جبنة مطبوخة بجميع أنواعها ووزنها 100 جرام، فسعرها داخل العرض يصل إلى 4.99 ريال سعودي.

وسعر جبن ريكفورد مستورد بوزن 250 جرام داخل العرض يقدر بحوالي 36.95 ريال سعودي.

وجبنة فلمنك فريكو جودة سعرها داخل العرض يقدر بحوالي 30.95، فوزن العلبة يصل إلى 250 جرام.

إلى هنا نكون قد تناولنا بالتفصيل كافة عروض العثيم الطازج وعروض العثيم الأسبوعية، فلاحظنا أن هناك تخفيضات مميزة على كافة المنتجات الغذائية التي يتم التهافت عليها من جانب الكثير من المواطنين، فهذا الأمر سبب أساسي لنجاح شركة العثيم بصورة لافتة للنظر.