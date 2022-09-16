نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني كفرات.. أقوى عروض الإطارات من كبرى الشركات العالمية لليوم 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد اليوم الوطني مناسبة مميزة بالسعودية حيث تتميز بوجود عروض ممتازة على كافة المنتجات بسبب ذكرى توحيد المملكة العربية السعودية يوم 23 سبتمبر من كل سنة، وبناء على ذلك سنقوم بعرض كافة المعلومات التي تدار حول عروض اليوم الوطني كفرات وإطارات السيارات حيث أنها أحد السلع الهامة التي لاغنى عنها، وسنتحدث داخل هذا المقال بصورة مفصلة.

عروض اليوم الوطني كفرات

إليكم أبرز العروض التي قدمتها كل شركة على كفرات السيارات بمناسبة اليوم الوطني بالصورة التالية:

عرض كفرات شركة الراشد

هناك خصومات على كفرات GOOD YEAR موديل 2021 تقدر بحوالي 50%.

كما تصل نسبة الخصومات على كفرات GOOD YEAR موديل 2022 بحوالي 35%.

عرض كفرات مركز أوتوبرو

هناك عرض مميز على الكفرات والجنوط يقدر بحوالي 91 ريال سعودي بدلا من دفع 112.5 ريال.

وفي حالة شراء 3 كفرات، فسوف يتحصل العميل مباشرة على الرابع هدية مجانية.

عروض كفرات مركز خدمة الإطارات المحدودة

هناك عرض مميز لا مثيل لها يقدمه هذا المركز، وهو عبارة عن شراء 3 كفرات من النوع كومهو، فسوف يتم شراء الرابع مجانًا.

كما يوجد خصومات على كافة أنواع الكفرات تقدر بحوالي 40% بمناسبة اليوم الوطني.

عرض كفرات شركة جينرال اوتوموتيف

من أبرز العروض التي تقدمها هذه الشركة، هي شراء إطارين من موديل 2019 و2021 من نوع كومهو ومارشل، فسوف يتحصل العميل على إطارين بشكل مجاني.

وهناك عروض مجانية على كافة أنواع كفرات 2019 بمناسبة اليوم الوطني.

اسعار إطارات جينيو الصينية

تعد أحد أحدث الشركات التي أثبتت كفائتها في الأسواق السعودية، وقد حققت انتشاراً لابأس به نظراً لأسعارها المناسبة للفئة الاقتصادية والمتوسطة وهي كالتالي :

مقاس 265/65/r17 يأتي بسعر 174 ريال مقاس 235/ 50/ r17 يأتي بسعر 139 ريال مقاس 245/45/ r19 يأتي بسعر 151 ريال مقاس 285/50/ r20 يأتي بسعر 202 ريال.

إلى هنا نكون قد سردنا لكم بشكل مفصل حول أهم عروض اليوم الوطني كفرات وإطارات السيارات، كما طرحنا الرابط المخصص لصفحة العروض عبر الانترنت، كي يتم الاطلاع على كافة العروض المميزة والاختيار منها بكل سهولة، فاليوم الوطني دائمًا ما يتم انتظاره كي يتم شراء كافة المنتجات بخصومات مميزة.