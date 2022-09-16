شوف خصومات غير مسبوقة في عروض العثيم ١٦ سبتمبر ولفترة محدودة

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عمر شويل - جدة خصومات غير مسبوقة في عروض العثيم اليوم ١٦ سبتمبر ولفترة محدودة بجميع أقسام العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في مدن المملكة العربية السعودية على أسعار: منتجات الألبان والأجبان، والحلوى المختلفة، وعلى أسعار المكسرات والفواكه المجففة، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الأرز البسمتي وغيرهم من خزين للمنزل بأقل الأسعار في جميع الفروع، وإليكم التفاصيل…..

عروض العثيم هايبر ماركت لفترة محدودة Ksa

تتوفر بداخل فروع العثيم ماركت Al othaim market كثير من الخصومات الحصرية على أسعار: الزيتون الأسود، وتخفيض آخر منهم على سعر طرشي البوليف من هالي، وتنزيل مميز آخر على سعر زيتون كوبوليفيا الأسود، وجبن فريكو الإيدام المعتدلة، وعرض آخر على سعر مكدوس هالي السوري، وخصم آخر على سعر حلاوة الجميل السادة، وتخفيض آخر على سعر لبنة فيرست، وتنزيل مميز آخر على سعر جبن تشيزالاند البرافيلي، وخصم مميز آخر على سعر الجبنة الرومي بالكمون من تشيزالاند، وتخفيض آخر بالفروع على أسعار المرتديلا الأمريكي البقري مع الزيتون.

عروض خاصة من العثيم هايبر ماركت

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية عدة خصومات خاصة على أسعار: البهارات المشكلة من اكسترا، وخصم آخر منهم على سعر سبع بهارات المشكلة، وتخفيض آخر على سعر الهريس، وتخفيض آخر على سعر فسدق الراس الخروف الأمريكي، وتنزيل مميز آخر على سعر هيل زدني، وعرض آخر على سعر المكسرات المشكلة، وتنزيل آخر منهم على سعر التورتة النصفين الوسط، وتخفيض خاص على سعر زود كرواسون بالشكولاتة، وتخفيض آخر على سعر أصابع السمسم وحبة البركة، وتنزيل مميز آخر على سعر زود المفن الأبيض والشكولاتة، كما هناك خصم حصري منهم على سعر زود البقلاوة وجوز الهند والفول السوداني.

عروض خاصة اليوم من العثيم هايبر ماركت

توجد أيضاً بفروع العثيم بالسعودية خصومات مميزة على أسعار: تورتة ازدهار الدار الوسط، وتخفيض آخر منهم على سعر بار دونات الشكولاتة، وتنزيل مميز آخر على سعر عبوات الفول المدمس من ماركة فيكتو.