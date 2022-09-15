نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هيرجع كأنه جديد.. تنظيف المطبخ الخشب من الدهون الصعبة والاوساخ المتراكمة مهما كانت حجمها ستزول في ثواني في المقال التالي

عمر شويل - جدة عند ترك الدهون تتراكم على المطبخ الخشب تسبب تآكل الخشب وتهالك المطبخ، كما يجعل مظهره الخارجي غير جذاب، وبالتالي تحتاج الأمهات إلى تنظيف خشب المطبخ بشكل مستمر لإزالة الدهون التي تتراكم عليه من الخارج، حيث أنه من الطبيعي عند طهى الطعام تتصاعد الأبخرة التي تحمل الماء والدهون الناتجة عن طهي الطعام، وتتراكم هذه الأبخرة على حوائط المطبخ والخشب، وتتراكم طبقة سميكة على المطبخ تحتاج إلى تنظيف بشكل مستمر حفاظاً على نظافة المطبخ حتى لا تنبعث منه روائح كريهة، لذلك تبحث الأمهات عن طريقة تنظيف المطبخ الخشب دون خدشه، لذا سوف نستعرض لكم أفضل طرق تنظيف المطبخ الخشب.

تنظيف المطبخ الخشب من الدهون الصعبة

يحتاج المطبخ الخشب إلى تنظيف بشكل دقيق حتى لا يتعرض الخشب إلى التلف، كما أن الدهون الملتصقة بالمطبخ الخشب لا يمكن تنظيفها بقطعة قماش فقط، لذلك لابد من استخدام خلطة قوية لازالة الدهون وإعادة لمعان ونظافة المطبخ مرة أخرى، وتتمثل هذه المكونات في توفير الآتي.

المكونات

ملعقة من صودا الخبز.

ملعقتين من الخل الأبيض.

1 ملعقة من ملح الليمون.

نصف كوب من الماء الدافئ.

ملعقة من الصابون السائل.

فرشاة ناعمة.

فوطة نظيفة.

طريقة تنظيف المطبخ الخشب من الدهون الصعبة

الدهون من أصعب الأوساخ التي تلتصق بالحوائط والمطبخ، ولا يمكن إزالتها بسهولة، وتحتاج إلى مكونات قوية تساهم في إزالتها بلطف، لذلك يمكن استخدام الخل وملح الليمون وصودا الخبز في التخلص من الدهون بشكل سريع دون تسبب تلف المطبخ الخشب، ويمكن استخدام هذه الوصفة بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.