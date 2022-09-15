نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات خاصة على الدجاج وجميع الأغذية من لولو هايبر ماركت السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات خاصة على الدجاج وجميع الأغذية من لولو هايبر ماركت السعودية lulu hyper market offers بأسعار مميزة جداً مم اليوم ولفترة محدودة، حيث لديهم بالفروع جميع الوجبات الجاهزة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار جميع المنتجات الغذائية المحفوظة، والمخبوزات الطازجة والحلويات، وغيرهم من عروض، وإليكم التفاصيل….

عروض لولو هايبر ماركت في السعودية Lulu

تتوفر بفروع لولو أيضاً في المملكة العربية السعودية خصومات مميزة على أسعار: أصابع الكاحو من عنبتاوي، وتخفيض آخر منهم على سعر قطعة التشيز كيك بالنوتيلا، كما لديهم أيضاً خصم مميز على سعر كيكة اللوتس الصغيرة، وتخفيض آخر منهم على سعر دجاج تكا بف الصغير، وغيرهم من عروض على أسعار دونات هيني بالشكولاتة، والكرواسون الميني بالشكولاتة، كما لديهم تخفيض آخر على سعر كراكيرز الكينوا بالكيلو، وتخفيض آخر منهم على سعر مسخن الدجاج، والخضروات المحشية العربية، كما هناك تخفيض حصري على أسعار اللحم البقري المفروم، وتنزيل آخر منهم على سعر نصف الدجاج المشوي، وتنزيلات أخرى عديدة.

خصومات مميزة على أسعار باقي المنتجات الغذائية

توجد بفروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة خصومات مميزة على أسعار: القهوة الباردة من المراعي، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة الشرائح من المراعي، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار عصير المراعي متعدد النكهات، وجبنة فيتا من المراعي Al marai، كما يمكنكم إيجاد خصومات أخرى على أسعار الزبدة الطبيعية الغير مملحة، والجبنة الموتزاريلا المبشورة مم المراعي Al marai، كما هناك خصم مميز على سعر الزبادي متعددة النكهات من أكتيفيا Activia، وغيرهم من خصومات على أسعار ايس كريم السعودية متعدد النكهات، وخصم آخر على سعر كريمة الخفق من المراعي Al marai، وعروض أخرى منهم على أسعار دانيت بالبودنج، وعصير الصافي متعدد النكهات.

خصومات خاصة من لولو هايبر ماركت

تتوفر بداخل فروع لولو هايبر ماركت Lulu hyper market بالمملكة العربية السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: أفخاد الدجاج الرفيعة والغليظة من ساديا Sadia، وتخفيض آخر منهم على سعر ستربس وزنجر الدجاج من ساديا.