نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ما هو موعد عرض برنامج توب شيف top chef الموسم السادس تقديم منى موصلي وبوبي شين في المقال التالي

عمر شويل - جدة عرض برنامج توب شيف، يتساءل الكثير من الأشخاص عن على أي قناة يتم عرض برنامج توب شيف الجزء السادس، حيث هو من البرامج المعروفة والهامة الذي ظهرت خلال الفترة الأخيرة على شاشة التليفزيون، ولدى برنامج توب شيف عدد ضخم من المتابعين، وذلك لأنه يحتوي على مراحل شيقة منها مسابقات الطبخ، فن الطهي، والعديد من الفقرات الممتعة جدا، وسوف نعرض لكم أبرز التفاصيل عن برنامج توب شيف من خلال موضوعنا.

مقدمي برنامج توب شيف الموسم السادس

من المعروف أن برنامج توب شيف يتم التعليق عليه من قبل جومانا مراد، بالإضافة إلى أنه يشارك به سهام تويني من لبنان، ومنى موصلي من السعودية، وبوبي شين من الصين مصر، ويحتوي البرنامج على العديد من العروض المختلفة للمسابقات الخاصة بفن الطهي.

الشيف منى سليمان موصلي سعودية الجنسية. الشيف والخبير بوبي شين صيني مصري الجنسية. الشيف مارون شديد لبناني الجنسية.

ويبلغ عدد مواسم البرنامج 6 مواسم، ويتكون كل موسم من 13 حلقة ومدة الحلقة تكون حوالي ساعة تقريبا، تم إنتاج البرنامج من قبل شركة الإنتاج المؤسسة اللبنانية للإرسال، وتم عرضه على قناة، (إم بي سي إيجيبت، امبسي 1، LBC) عرض البرنامج في أول مرة في تاريخ 26\4\2011.

قنوات عرض برنامج توب شيف الموسم السادس

يتم عرض برنامج توب شيف الجزء السادس على منصة شاهد وعدة قنوات خاصة بـ MBC، بالأخص قناة إم بي سي 1MBC، وكان بداية الموسم في 13\9\2022 ويمكن مشاهدة البرنامج عبر الترددات التالية:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11470.

معامل تصحيح الخطأ 5\6.

معدل الترميز: 27500.

أهم الجوائز للفائزين في برنامج توب شيف

تم توزيع عدة جوائز على المتسابقين في برنامج توب شيف وهي:

جائزة مالية قدرها 50 ألف دولار.

جائزة لقب top chef توب شيف العرب.

جائزة المشاركة في عرض هوريكا.

جائزة 14 يوم تدريب في أكاديمية باريلا.

جائزة رحلة علمية لمؤتمر الإدارة الملكية للصحة العامة.

جائزة فرصة عمل في فنادق لو رويال.

جائزة امتلاك شهادة بويكر لسلامة الغذاء.

حسابات برنامج توب شيف على مواقع التواصل الاجتماعي

يعتبر برنامج توب شيف من أشهر البرامج الخاصة بمسابقات الطهي في أنحاء الوطن العربي، حاز البرناج على شعبية ضخمة في جميع أنحاء البلاد العربية والأجنبية، وللبرنامج يتواجد صفحات رسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها:

موعد عرض برنامج توب شيف top chef الموسم السادس