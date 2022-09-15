نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض لولو لهذا الأسبوع من ١٦ سبتمبر على السلع الغذائية في المقال التالي

عمر شويل - جدة نستعرض مع حضراتكم اليوم عملاء لولو هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية أقوى عروض لولو لهذا الأسبوع بداية من ١٦ سبتمبر وحتى نفاذ الكميات على أسعار جميع أنواع السلع الغذائية بكافة أقسام لولو السعودية ضمن مهرجان العروض السنوي، وإليكم التفاصيل…

عروض لولو هايبر ماركت Lulu hyper market

تتوفر خصومات خاصة جداً لفترة محدودة بجميع الفروع، ومنها: خصم خاص على سعر الجبنة السعودية بحبة البركة قليلة الدسم، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة البارميزان جرانا بانادو الإيطالية، وتخفيض آخر على سعر الورق العنب اليوناني، وتخفيض آخر على سعر الجبنة الموتزاريلا البولاندية، وعلى سعر الجبنة الكريمية السعودية من أنالوج، وتخفيض آخر منهم على سعر كرة الجبنة الإيدام من جراندور الهولاندية، وخصم آخر على سعر الزيتون الأسود الأسباني الكبير، وتخفيض آخر على سعر صدر الحبش المدخن من الفلة، وتخفيضات على أسعار المخللات المشكلة.

تنزيلات خاصة من لولو هايبر ماركت Lulu

توجد بفروع لولو السعودية عدة خصومات حصرية على أسعار: قهوة لقمتي من الجمل، وتخفيض آخر على سعر الحلوى المشكلة من الصعيدي، وعرض آخر على سعر هيل جواتيمالا المميز، وتخفيض آخر منهم على سعر الزبيب الذهبي، وتخفيض آخر على سعر الاين المجفف، وتخفيض آخر على سعر الكاجو المحمص من كوتو، وخصم آخر على سعر تمر عجوة المدينة، وعلى سعر دقيق اللوز الأمريكي، كما هناك تخفيض قوي على سعر اللوز الذهبي الأمريكي، وعلى سعر الجوز الأمريكي، وتخفيض آخر على سعر عين الجمل المميز عالي الجودة.

تخفيضات حصرية على أسعار اللحوم الباردة والدواجن

توجد بفروع لولو السعودية من اليوم ١٥ سبتمبر ولفترة محدودة: خصومات خاصة على أسعار شيش كباب اللحم من سيارا Siara، وتخفيض آخر على سعر برجر اللحم البقري من سيارا، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار برجر اللحم بالبهارات العربية من سيارا Siara، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار البطاطس المقلية من سيارا Siara، وتنزيل آخر على سعر زنجر فيليه والستربس من سيارا Siara، وتخفيض آخر على سعر الزبدة.