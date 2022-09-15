نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بن داود مكة أقوى الخصومات بمناسبة اليوم الوطني السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة بمناسبة اليوم الوطني السعودي تحتفل أسواق بن داود على طريقتها حيث تتضمن مجلة عروض اليوم بن داود مكة العديد من الأصناف. ويمكن لجميع المتسوقين الحصول على جوائز رائعة عن طريق المشاركة في المسابقة والحصول على سلة مقاضي مجانية بقيمة 1092 ريال. يجب على المشتركين أن يطبقوا الشروط والأحكام وهي تحميل التطبيق بن داود، والمشاركة في خانة المسابقات، ومنشن 3 من أصدقائهم. وتسري العروض من 14 إلى 20 سبتمبر 2022 أو حتى نفاذ الكمية. ويحتوي بروشور العروض على أشكال متنوعة من الزيوت والأرز واللحوم. بالإضافة إلى خصومات على الأجهزة المنزلية والإلكترونيات. فضلاً عن مئات الأصناف التي تجدونها داخل أسواق بن داود من الخضراوات والفواكه الطازجة. عروض بن داود مكة احصل على كيلو من البطيخ المدور مقابل 1.95 ريال فقط. يسمح لكل عميل بالشراء حتى ثلاث حبات فقط.

اشتري البصل الأحمر مقابل 1.95 ريال للكيلو. مسموح لكل فرد بشراء ثلاثة كيلو فقط ضمن العرض.

كيك بلاك فورست مقاس 42 سم بسعر 109 ريال فقط بدلاً من 135 ريال. كيلو من تفاح جالا مقابل 6.95 ريال سعودي.

بسبوسة سعر الكيلو 23.95 ريال بدلاً من 29.5 ريال. عروض بن داود احصل على أوصال سواكني بالعظم مبرد سعر الكيلو 44.95 ريال بخصم 54.95 ريال.

وفر مع بن داود واحصل على كيلو لحم سلفر سايد بقري برازيلي. مقابل 42.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال. يمكنك الحصول على كيلو من سمك الهامور مقابل 49.95 ريال بدلا من 59.95 ريال.

سمك سي باس قاروص سعر الكيلو 23.95 ريال بدلاً من 32.75 ريال سعودي.

سيقان دجاج رضوى طبق وزن 900 جرام. احصل عليه مقابل 16.95 ريال بدلا من 19.50 ريال.

مكسرات صحية سعر الكيلو 79.95 ريال بدلا من 95.95 ريال.

فلفل أسود حب سعر الكيلو 31.95 ريال بدلا من 47.95 ريال. أسواق بن داود اشتري تلفزيون هايسينس الذكي 70 بوصة مقابل 2999 ريال بدلا من 4799 ريال.

جهاز ملمس الشعر بيور بسعر 149 ريال فقط بدلا من 195 ريال.

كينوود مكواة بخار 2100 واط احصل عليها مقابل 99 ريال فقط بدلا من 143 ريال.

عجانة كيون 1100 واط مع وعاء سعة 7 لتر. بسعر 299 ريال بدلا من 529 ريال. هاتف سامسونج جالكسي ايه 73 احصل عليه مقابل 1799 ريال فقط.

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