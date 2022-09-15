نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض اليوم الوطني من لولو هايبر ماركت في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض لولو هايبر ماركت تقدم أقوى العروض والتخفيضات على جميع مستلزمات المنزل من السلع الغذائية والمنتجات الاستهلاكية وغيرها العديد بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك من خلال جميع فروع شركة لولو هايبر ماركت للبيع بالتجزئة والتسويق والمنتشرة حول المملكة العربية السعودية، ولكننا نختص في هذا المقال بعرض صفحات مجلة عروض هذا الأسبوع في فروع المنطقة الشرقية بالسعودية، كما أن الشركة قامت بتخصيص كود خصم إضافي بقيمة 25 ريال سعودي على المشتريات التي تتعدى قيمتها ال 250 ريال كما توفر خدمة التوصيل المجاني للمنازل على المشتريات الأون لاين. عروض لولو هايبر ماركت الأسبوعية لليوم الوطني عرض كرتونة دو دجاج مجمد بها 10 حبات وزن الحبة 1,1 كيلو جرام بسعر 169.95 ريال سعودي بدلاً من 202 ريال.

اكسترا وايت مسحوق غسيل وزن العبوة 10 كيلو جرام بسعر 47.90 ريال سعودي بدلاً من 72.50 ريال.

تاج الهند أرز بسمتي وزن الكيس 10 كيلو جرام بسعر 62.95 ريال سعودي بدلاً من 81.50 ريال.

عرض ترويجي على شمس زيت دوار الشمس أو العربي زيت نباتي عبوتين بسعر 36.95 ريال سعودي بدلاً من 44.95 ريال. جبنة موزاريلا بولندي بسعر 26.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 36.90. ريال.

جبنة رومي قديمة مصرية بسعر 39.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 49.95 ريال.

زيتون اخضر مصري محشي جزر أو فلفل حار بسعر 20.90 ريال سعودي للكيلو بدلاً من 35 ريال. عروض لولو للمنتجات الوطنية السعودية سيارا بطاطس مقلية وزن الكيس 2.5 كيلو بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 20.90 ريال.

عرض صدور دجاج التنمية وزن العبوة واحد كيلو جرام بسعر 21.95 ريال سعودي بدلاً من 34.95 ريال.

الصافي عصير متنوع سعة 1.5 لتر بسعر 8.95 ريال سعودي بدلاً من 11 ريال.

المراعي زبدة طبيعية غير مملحة وزن 400 جرام بسعر 18.95 ريال سعودي بدلاً من 23.95 ريال. عسل طبيعي المراعي وزن العبوة 500 جرام بسعر 34.95 ريال سعودي بدلاً من 40 ريال.

عرض كرتونة عصير سن توب متنوع بسعر 14.95 ريال سعودي بدلاً من 15.90 ريال.

سمن نقي المراعي بسعر 84.95 ريال سعودي بدلاً من 92 ريال.

وعرض خاص لمدة أربع أيام فقط على الاولى طحين المعجنات لجميع المخبوزات وزن الكيس واحد كيلو جرام أربع عبوات فقط بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من 16 ريال.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أقوى عروض اليوم الوطني من لولو هايبر ماركت على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.