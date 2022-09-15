نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٣٧٪ على الجوالات من عروض العثيم حتى نهاية سبتمبر بجميع الفروع في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصم ٣٧٪ من عروض العثيم Al othaim حتى نهاية سبتمبر بجميع الفروع على كافة السلع والمنتجات الغذائية من لحوم ومأكولات محفوظة، بالإضافة إلى العروض المميزة جداً على أسعار الجوالات الحديثة بأنواعها، وخصومات أخرى بباقي الأقسام في فروع مدن السعودية المختلفة، ومنها:

عروض خاصة على أسعار المنتجات الغذائية

توجد داخل فروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market في المملكة العربية السعودية، ومنها: خصم خاص على سعر مكرونة هالي، وتخفيض آخر منهم على سعر سكر الأسرة، وخصم آخر على سعر مسحوق تايد لغسيل مميز، وتخفيض آخر على سعر أرز أبو سنبلتن المزة البسمتي الهندي، وخصم آخر على سعر دجاج ساديا Sadia المجمد، وغيرهم.

عروض العثيم هايبر ماركت Al othaim market

تتوفر بفروع العثيم هايبر ماركت Al othaim hyper market كثير من العروض الخاصة على أسعار الجوالات الحديثة المختلفة، وخصم آخر على سعر لاب توب اتش بي أي ٣، وخصم آخر على سعر جوال هاي سيني أي ٥٠، والهاتف الجوال من واي تي، وعرض آخر على سعر جوال سامسونج أي ٢٣، وتخفيضات خاصة على أسعار جوال هونر اكس ٧، وخصم آخر على سعر آبل ايباد ٩، وتخفيض آخر على سعر تابلت اكسيد، وخصم على سعر جوال نوكيا، وغيرهم من خصومات أخرى على أسعار ابل سماعة ايربودز من الجيل الثالث، وخصم خاص على سعر تابلت سامسونج أي ٧ تي ٥٠٥، وعلى سعر جوال سامسونج أي ٥٣ المميز.

تخفيضات مميزة على أسعار اللحوم الطازجة

توجد بفروع العثيم أيضاً في المملكة العربية السعودية خصومات خاصة على أسعار: لحم العجل البلدي بالعظم، وخصم آخر على سعر أفخاد دجاج اليوم الكاملة بالحجم الكبير، وتخفيض آخر منهم على سعر اللحم الرفيدي بالعظم، ولحم العجل الباكستاني بدون عظم، كما لديهم تخفيضات خاصة على أسعار لحم الحاشي بدون عظم، ولحم الغنم الروماني بالعظم، وعلى سعر مفروم اللحم البقري المبرد، ولحم الخروف البربري بالعظم، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار لحم العجل الباكستاني بالعظم، وتنزيلات أخرى عديدة.