نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم مول لليوم الوطني السعودي 92 في المقال التالي

عمر شويل - جدة بدأت عروض العثيم مول للأسبوع الجديد ابتداء من يوم الأربعاء الموافق 14 سبتمبر وتستمر حتى يوم الثلاثاء وعلى مدار أسبوع. حيث تعرض أسواق العثيم مرات الأصناف بخصومات كبيرة احتفالا باليوم الوطني السعودي ال92. وتشتمل مجلة العروض على أنواع متعددة من المواد الغذائية مثل الأرز، الزيت، الدواجن واللحوم. فضلا عن المخبوزات الطازجة والصلصات والمسليات المختلفة. يتضمن بروشور العثيم أيضاً تخفيضات على المنظفات ومساحيق الغسيل ومنتجات العناية بالمنزل. وكذلك منتجات العناية الشخصية. عروض العثيم مول احصل على كيس وزن كيلو جرام من أصابع البطاطس المقلية اللذيذة من ساديا. سعر الكيس الواحد 9.95 ريال سعودي فقط بدلا من 12.95 ريال.

سعر كرتون من دجاج ساديا المجمد يحتوي على ثماني حبات وزن الواحدة كيلو ونصف. بعد الخصم 160.95 ريال بدلا من 199 ريال الكرتون قبل التخفيض.

استفد من الخصومات المتوفرة في أسواق عبد الله العثيم على فيليه ساديا أو مكعبات صدور الدجاج وزن 1.5 كجم. المعروضة مقابل 41.95 ريال بدلا من 66.95 ريال. توفر ساديا من خلال العثيم عرض على منتجاتها من الذرة الحلوة الكيس وزن 900 جرام. بسعر 12.95 ريال بدلا من 17.25 ريال. لمحبي لحم العجل البلدي الطازج بالعظم. يمكنك الحصول على الكيلو بسعر 39.95 ريال سعودي.

اصنعي أشهى الوصفات من أفخاذ دجاج اليوم كاملة وزن 900 جرام. المعروض مقابل 17.95 ريال فقط الطبق. أسواق العثيم ربطة من كريم كراميل الرياض 12 × 50 جرام سعر الربطة 23.95 ريال قبل الخصم و27.25 ريال بعد الخصم.

احصل على ربطة من فانيليا رياض فود حلويات 6 × 20 جرام مقابل 12.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

مهلبية زدني 6 × 85 جرام بسعر 14.5 ريال 6 × 85 جرام. مقابل 14.5 ريال بدلاً من 17.5 ريال. حلاوة طحينية هالي سادة وزن كيلو بسعر 13.5 ريال بدلاً من 24.25 ريال سعودي. عروض اليوم الوطني من العثيم دوف كريم الجمال عبوة 150 مل بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

جلي فازلين الأصلي عبوة 450 مل مقابل 24.95 ريال بدلاً من 31.95 ريال. يمكنك شراء صابون أومو أوتوماتيك أخضر كيس 7 كجم. بسعر 68.95 ريال بدلاً من 80.95 ريال.

غسول يد لوكس 500 مل مقابل 15.95 ريال بدلاً من 29.95 ريال. صابون دوف أبيض 160 جرام سعر الحبة 6.95 ريال بدلاً من 19.95 ريال.

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