نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصم ٣٥٪ على منتجات الألبان والمعلبات واللحوم الباردة من عروض بنده الصفحة الرئيسية لسبتمبر في المقال التالي

عمر شويل - جدة بخصم ٣٥٪ على منتجات الألبان والمعلبات واللحوم الباردة نقدم لحضراتكم أحدث وأقوى عروض بنده الصفحة الرئيسية Panda Ksa لشهر سبتمبر، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار باقي المنتجات الغذائية بجميع الفروع والأقسام، ولمعرفة تفاصيل كل هذه العروض تابعوا باقي المقالة…

عروض بنده الصفحة الرئيسية على المعلبات

تتوفر بفروع بندة ماركت في المملكة العربية السعودية خصومات مميزة على أسعار المعلبات بأنواعها، ومنها: لبنة تركية من داري، وتخفيض آخر منهم على سعر الجبنة الموتزاريلا المبشورة كاملة الدسم من المراعي Al marai، وتنزيل آخر على سعر الفول السوداني المملح من بست، كما يمكنكم الإستفادة من العرض الأسبوعي على سعر زبدة الفول السوداني الناعمة والخشنة من قودي، وخصومات خاصة على أسعار شراب الشعير بالبربيكان، وخصم آخر على سعر الشاي الفرط من ربيع المذاق الأصلي، وتخفيض آخر على سعر شرائح الدجاج البروستيد والفيليه الكلاسيك من ساديا Sadia، وتنزيل حصري على سعر ناجت وبوب كورن الدجاج من السنبلة، وتخفيض آخر منهم على سعر الزبدة الغير مملحة والمملحة من لورباك Lurpak.

عروض اليوم داخل فروع بندة السعودية

تتوفر أيضاً داخل فروع بندة السعودية Panda Ksa عدة تخفيضات خاصة على أسعار منتجات الألبان المختلفة، وتشمل: الجبنة الإيدام الدائرية من فريكو الهولاندية، وتنزيل آخر منهم على سعر الحبنة القشقوان البقري العادي، وقليلة الدسم من هجدو، كما بالفروع خصومات أخرى على أسعار الجبنة الرومي من تشيزالاند، وخصم آخر منهم على سعر الجبنة الشيدر البيضاء من السنبلة، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار الجبنة الاسطنبولي الدوبل كريم من دومتي، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار الجبنة الفيتا من دومتي، ومرتديلا حلواني أخوان البقري السادة وبالزيتون والفلفل، وتخفيض على سعر الحلاوة الطحينية من الخروف.

عروض بنده اليوم ضمن العروض الأسبوعية

تتوفر بفروع بندة السعودية خصومات أخرى على أسعار: سندوتش الرول فوشيه، وعرض آخر على سعر بقسماط الخبز الطازج من فوشيه، وتخفيض آخر على سعر خبز برجر البطاطس من فوشيه، وخصم خاص على سعر خبز الساندوتش البر من لوزين، وتنزيل آخر على سعر خبز الحبوب من هيرفي.