نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف لا تفوت الفرصة سعر خيالي على ايفون ١١ من نون السعودية وبالتقسيط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم شركة نون السعودية خدمة تقسيط هاتف ايفون ١١ بتخفيضات كبيرة بنسبة خصم 30%، وبعد نزول هاتف ايفون ١٤، بدأت أسعار النسخ السابقة في الانخفاض، لأن أغلب عشاق هواتف شركة آبل الأمريكية، سوف يتوجهون إلى شراء الإصدار الجديد من سلسلة هواتف iPhone 14، والتي تشمل ايفون 14 برو ماكس الذي أعلنت عنه الشركة يوم ٧ سبتمبر من الشهر الحالي، والذي سوف يتم طرحه بالأسواق غدًا الجمعة الموافق ١٦ سبتمبر ٢٠٢٢ في تمام الساعة الـ 8 مساءً، وتتميز جميع إصدارات آبل بالمتانة وجودة التصنيع، لذلك حققت نجاحات كبيرة في منطقة الشرق الأوسط وخاصة دول الخليج العربي، كما حققت مكاسب كبيرة جعلت الشركة تقوم كل عام بإصدار أنواع الجديدة من الهاتف، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض وتخفيضات ايفون ١١ من نون السعودية بالتقسيط.

عروض وتخفيضات نون السعودية على ايفون ١١

سوف نتعرف معكم على سعر ايفون ١١ من نون السعودية بالتقسيط وهو كما يأتي:-

سعر iPhone 11 بالتقسيط من متجر نون السعودية قبل الخصم ٣٢٩٩ ريال سعودي.

بالتقسيط من متجر نون السعودية قبل الخصم ٣٢٩٩ ريال سعودي. سعر الجوال بعد خصم ٣٠% من الثمن ٢٢٩٩ ريال سعودي، كما يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

قيمة الخصم بالريال السعودي ١٠٠٠ ريال.

القسط الشهري للجوال لمدة ٦ أشهر وبدون فوائد ٣٨٤ ريال سعودي.

يتضمن هاتف ايفون ١١ ضمان لمدة عامين، كما يتضمن الهاتف توصيل مجاني من خلال شركة إكسبرس.

ضمان لمدة عامين، كما يتضمن الهاتف توصيل مجاني من خلال شركة إكسبرس. مساحة الجوال الداخلية ١٢٨ جيجا بايت، كما تبلغ مساحة الذاكرة العشوائية ٤ جيجا بايت.

مواصفات iPhone 11 العامة.

يأتي جوال ايفون ١١ بالعديد من المواصفات العامة وهى كما يلي:-

الجوال يدعم الاتصال قريب المدي وذلك من خلال خاصية الـ NFC. يأتي بعدد ٢ شريحة اتصال الأولى إلكترونية وهى من نوع eSim، والشريحة الثانية نانو SIM. يقاوم الماء حتى ستة أمتار تحت الماء لمدة نصف ساعة، كما يدعم مقاومة الغبار وذلك من خلال معيار IP 68. الهاتف يأتي مصنوع من الزجاج، كما يحتوي على إطار جانبي مصنوع من الألومنيوم. الجوال يدعم شبكة الجيل الرابع، كما يدعم باقي شبكات الاتصال الأخرى. يأتي الجوال بمعالج قوي من آبل يطلق عليه اسم A13 Bionic يعمل بتكنولوجيا ٧ نانو. يدعم الجوال ميكروفون ثانوي، يعمل على عزل الضوضاء والضجيج أثناء استخدام الجوال. يحتوي على وسائل أمان عديدة مثل بصمة الوجه Face ID.

شروط التقسيط من نون السعودية

هناك بعض الشروط البسيطة التي يجب أن تتوفر عند تقسيط ايفون ١١ وهى كما يأتي:-