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التضامن تعلن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

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رياض - احمد صلاح - يسعى الكثير من الشباب في الحصول علي وظائف خالية، ولذلك ترتفع عمليات البحث كل يوم وبصفة مستمرة حولها باستخدام المحرك جوجل.

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي  والتي سوف نستعرضها فيما يلي:

محاسب عام

اسم الشركة شركه شيفلد
مقر العمل العجوزة – المهندسين – الجيزة
العمالة المطلوبة3

مستوي الخبرة إدارة عُليا
سنين الخبرة 5 سنوات خبرة على الأقل
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 20 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

مواعيد العمل 9 سعات من 11 صباحا حتي 8 مساء

محاسب عام

اسم الشركة Confidential
مقر العمل مصر الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 1

مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-‎5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا

يشترط إجادة تامة للاكسيل وحسابات البنوك.

أحمد صلاح

أحمد صلاح

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