التضامن تعلن وظائف خالية للمحاسبين بمرتبات مجزية – التقديم من هنا

في هذا السياق بقدم موقع “دوت الخليج” مجموعة من الوظائف الخالية في مختلف التخصصات التي يوفرها موقع فرصنا التابع لوزارة التضامن الاجتماعي والتي سوف نستعرضها فيما يلي:
محاسب عام
اسم الشركة شركه شيفلد
مقر العمل العجوزة – المهندسين – الجيزة
العمالة المطلوبة3
مستوي الخبرة إدارة عُليا
سنين الخبرة 5 سنوات خبرة على الأقل
الجنس المطلوب ذكر
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 20 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب تناسب كل المؤهلات
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
مواعيد العمل 9 سعات من 11 صباحا حتي 8 مساء
محاسب عام
اسم الشركة Confidential
مقر العمل مصر الجديدة – القاهرة
العمالة المطلوبة 1
مستوي الخبرة خبرة متوسطة
سنين الخبرة 3-5 سنوات خبرة
الجنس المطلوب لا يشترط
اللغة الانجليزية جيد
السن المطلوب 30 – 40 سنة
الحاسب الآلي جيد جدا
المؤهل المطلوب مؤهل عالي ( كلية التجارة – المحاسبة والمراجعة )
مايكروسوفت أوفيس جيد جدا
يشترط إجادة تامة للاكسيل وحسابات البنوك.