طريقة عمل بيتزا المكرونة.. جددي سفرتك وخلي عيالك مبسوطين

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طريقة عمل بيتزا المكرونة

مدة التحضير: ٤٥ دقيقة.

تكفي لعدد: ستة أشخاص.

السعرات الحرارية: ٣٠٠ في الطبق المتوسط.

رياض - احمد صلاح - جددي ونوّعي من المأكولات والأطباق لعائلتك وحضري ألذ بيتزا المكرونة، سبق وشاركنا معك وصفات بالباستا والموزريلا مثل مكرونة بوش بيتزا ومكرونة بالبشاميل، اليوم نستعرض لك طريقة بيتزا المكرونة كنوع من التغيير لسفرتك نقلًا عن مطبخ الشيف منال العالم، حيث شاركت متابعيها أسرار الطبق، مشيرة أنه كل الأشخاص يستطيعون إعداده حتى لو كانت التجربة الأولى لهم في الطبخ، شبانًا أكانوا أم فتيات صغار، إليكم المكونات ومراحل التحضير كاملةً.

حاولي الالتزام في المكونات المذكورة كما هي، كي تحصلي على عدد السعرات المذكور بدون زيادة، الباستا بحد ذاتها معتدلة السعرات لكن الجبن، والصوص هما مكونان غنيّان بالسعرات الحرارية.

مكونات عمل بيتزا المكرونة

نصف كيس من مكرونة الأقلام.

كوبين من صوص البشاميل.

فلفل رومي مقطع، مشروم، فلفل حار، زيتون، بصل.

ملح، فلفل، بودرة الثوم، بودرة البصل، بابريكا مدخنة.

كوب ونصف جبنة موزريلا.

صوص البيتزا الجاهز.

طريقة تحضير بيتزا المكرونة

أولًا عليك سلق المكرونة ثلاث أرباع سلق.

في صينية الفرن، ضعي في القعر صوص البشاميل ثم وزعي الطبقات كالتالي: مكرونة، صوص، خضار.. حتى انتهاء الكمية.

عند الانتهاء من التطبيق وزعي صوص البيتزا الجاهز على الوجه ثم ضعي الجبن فوقه.

توضع في فرن محمى على حرارة ١٨٠ لمدة ٢٠ دقيقة في الرف الوسط.

بالهناء والشفاء.