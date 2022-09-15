انت الان تتابع خبر طريقة عمل الصابون المغربي.. بأقل من 20 جنيه هتعملي كمية كتيرة وتوفري والان مع التفاصيل

طريقة عمل الصابون المغربي

رياض - احمد صلاح - حضّري الصابون المغربي منزليًا بدلًا من شرائه من المحلات بأسعار باهظة جدًا، فمن المعروف عن الصابون المغربي فعاليته وجودته العالية الأمر الذي يجعل منتجًا غالي الثمن ومكلف، فهو مستحضر طبيعي خالٍ من المواد الحافظة يفيد الجلد والبشرة، يمكن شراؤه بمفرده ويمكن أن يباع مع مجموعة كاملة فيها مرطبات، زيوت عناية بالبشرة، مقشرات طبيعية ومنتجات عناية كثيرة، في هذا المقال سوف نستعرض لكِ كيفيّة صنع الصابون المغربي من منزلك بأسرع وقت ممكن، أقل تكاليف وأعلى جودة، فقط تقيدي بالمكونات والمراحل بالضبط.

لن تحتاجي إلا أقل من ساعة من وقتك، وستصنعين كمية جيدة جدًا من الصابون يمكن تخزينها وحفظها لأشهر طويلة، كما يمكن أن تكون معطرات تضعينها بين الملابس لتعطي رائحة جميلة ولطيفة.

مكونات عمل الصابون المغربي

صابونة كاملة من الغليسرين.

ملعقتين ميرمية/ بابونج (حسب نوع البشرة).

ملعقتين عسل.

ملعقتين زيت اللوز الحلو.

نصف ملعقة من ماء الورد.

ملعقتين من الجلسرين.

طريقة تحضير الصابون المغربي