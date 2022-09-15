طريقة عمل الزيتون الأسود.. خزنيه وهو رخيص والحقي الموسم

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طريقة عمل الزيتون الأسود

رياض - احمد صلاح - تزامنًا مع اقتراب موسم الزيتون نقدّم لك طريقة تخليل، جربي هذه السنة تخزين الزيتون بكميات كبيرة بدًلا من شرائه جاهز مليء بالمواد الحافظة وأحيانًا الملونات، تشتهر بلاد الشام بصناعة وتخليل الزيتون خاصةً فلسطين، سوريا ولبنان، نشارك معكم اليوم طريقة التخليل نقلًا عن الشيف اللبنانية ليلى فتح الله، التي تشارك متابعيها دائمًا بوصفات سهلة، اقتصادية وسريعة، إليكم المكونات والمراحل:

سنوضح لك مقادير تخليل أربعة كيلو، يمكنك اعتماد نصف أو ربع الكمية إذا كانت المرة الأولى التي تجربينه فيها، تقيدي بالتعليمات خاصةً فيما يخصّ الوقت وطريقة الحفظ، فهي الأهم.

مكونات عمل الزيتون الأسود

أربعة كيلو زيتون.

عشر حبات من الليمون الطازج.

ربع كيلو فلفل أخضر حار.

كوب ونصف من الليمون.

كوب ونصف زيت زيتون.

لترين ونصف من الماء.

ثلثا كوب من الملح الخشن (ملح المونة).

طريقة تحضير الزيتون الأسود