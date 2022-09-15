نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حل لغز طائر يطير بجناحين يجوب العالم و يدخل على الملوك والأطفال وذكر في سورة الأنفال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طائر يطير بجناحين وذكر فى سورة الأنفال، يعد لغز طائر يطير بجناحين وذكر فى سورة الأنفال من الألغاز المحيرة التي تنتمى إلى فئة الألغاز الدينية والتي تكمن إجابتها فى القرآن الكريم وتحديداً فى سورة الأنفال كما ذكر فى سؤال اللغز، ورغم ذلك يقف الكثير من الأشخاص حائرين حول الإجابة الصحيحة لهذا اللغز حيث أن الطائر المذكور به لم يكن من الطيور الشائعة أو الكثيرة الانتشار، لذلك سوف نساعدكم فى هذا المقال على التعرف على إجابة اللغز وأهم المعلومات المذكورة حول هذا الطائر وأين يعيش؟ فتابعوا السطور التالية للتعرف على المعلومات الدينية العظيمة وراء هذا اللغز.

حل لغز طائر يطير بجناحين وذكر فى سورة الأنفال

إن القرآن الكريم ملئ بذكر أنواع عديدة من الحيوانات أو الطيور لضرب الكثير من التشبيهات البليغة بها، مثلما جاء فى سورة الأنفال حيث ذكر الله تعالى طائر يسمى “المكاء” فى الآية الخامسة والثلاثين عندما قال تعالى” وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاءً وتصديةً فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون”، وذكر الله تعالى هذا الطائر لأنه يتميز بإصدار صوتاً مثل الصفير بشكل دائم، وهنا جاء تشبيه صوت هذا الطائر بصلاة مشركين قريش فى البيت الحرام حيث أنها لم تكن إلا تصفيقاً وصفيراً، ويبقي السؤال هنا ما هو هذا الطائر وأين يعيش وإلى أي فصيلة ينتمى، وهو ما نجيب عليه فى السطور التالية.

أهم المعلومات عن طائر المكاء الذي ذكر بسورة الأنفال

يعد طائر المكاء من أكبر طيور فصيلة قبرة الهدهدية من حيث الطول الحجم، حيث يصل طوله إلى 20 سم متر ويتميز بمنقار طويل يصل إلى 4 سم، ويعد طائر المكاء رملي اللون وله أجنحة مخططة باللون الأبيض والأسود.

يعيش طائر المكاء فى المناطق الصحراوية والكثبان الرملية ويستطيع أن يطير إلى ارتفاعات عالية فى الهواء تصل إلى 20 متراً، ويتميز بقدرته على عمل حركات مميزة فى الصعود والهبوط تجعله جذاباً ومحبوباً إلى حد كبير.

وهنا نكون قد انتهينا من الإجابة على لغز طائر يطير بجناحين وذكر فى سورة الأنفال، كما ذكرنا أهم المعلومات حول طائر المكاء المقصود فى هذا اللغز وتفسير الآية الكريمة التي جاء بها.