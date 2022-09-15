نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسماء بنات تبدا بحرف د عربية وأجنبية ومن القرآن ومعانيها في المقال التالي

عمر شويل - جدة اسماء بنات تبدا بحرف د ؛ توجد بعض أسماء البنات الجميلة والمميزة التي تبدأ بحرف د وفي معظم الأوقات يبحث الكثير من الآباء والأمهات على معنى الاسم الذي يطلقونه على مولودهم الجديد ومن خلال مقالنا هذا المقدم اليوم عبر ثقفني ؛ سوف نقوم بالتعرف على بعض أسماء البنات التي تبدأ بحرف د ومعانيها وغير ذلك من الأسماء.

اسماء بنات تبدا بحرف د

توجد بعض الأسماء التي تبدأ بحرف الدال والتي يبحث عنها البعض للتعرف عليها وعلى معانيها ومن ضمن هذه الأسماء ما يلي:

درة: ويعني هذا الإسم جوهرة اللؤلؤ الفريدة والثمينة ويوجد البعض بإطلاق هذا الإسم على طائر الببغاء.

ويعني هذا الإسم جوهرة اللؤلؤ الفريدة والثمينة ويوجد البعض بإطلاق هذا الإسم على طائر الببغاء. دميانة: وهذا الاسم يعني الفتاة حسنة الخلق رفيقة الطبع جميلة الصفات.

وهذا الاسم يعني الفتاة حسنة الخلق رفيقة الطبع جميلة الصفات. ديم: وهو يشير إلى سقوط الأمطار باستمرار في سكون.

وهو يشير إلى سقوط الأمطار باستمرار في سكون. دينا: وهذا الاسم يعني الفتاة التي تأتي من الوادي.

وهذا الاسم يعني الفتاة التي تأتي من الوادي. دارين: وهذا الاسم يطلق على منطقة بالقرب من البحرين حيث أن هذه المنطقة تتميز بأنها تستورد العطور بكثرة من بلاد الهند.

وهذا الاسم يطلق على منطقة بالقرب من البحرين حيث أن هذه المنطقة تتميز بأنها تستورد العطور بكثرة من بلاد الهند. داليدا: وهو يعني الزهور صاحبة الرائحة العطرة والشكل الجميل كما أنه يدل على النبل والشرف.

وهو يعني الزهور صاحبة الرائحة العطرة والشكل الجميل كما أنه يدل على النبل والشرف. دالين: ويشير هذا الإسم إلى الشخص المتكبر المغرور الذي يتفاخر بما لديه كما يعني أيضاً الوادي ذات المساحة الصغيرة.

ويشير هذا الإسم إلى الشخص المتكبر المغرور الذي يتفاخر بما لديه كما يعني أيضاً الوادي ذات المساحة الصغيرة. دليلة: وهو يشير إلي الشخصية الجذابة والفتاة المظللة المحبوبة.

وهو يشير إلي الشخصية الجذابة والفتاة المظللة المحبوبة. ديجا: وهو يشير إلى الطفل الذي تم ولادته قبل الميعاد وهذا الاسم مأخوذ من إسم خديجة.

أسماء بنات تبدأ بحرف د من القرآن

توجد مجموعة من الأسماء التي تبدأ بحرف الدال في القرآن الكريم حيث يريد بعض الآباء تسمية بناتهم اسماء وجدة في القرآن الكريم وهذه الأسماء تتمثل في الآتي:

دعاء: ويعني هذا الإسم إلى الدعاء الذي يقوم به الإنسان للتقرب من الله كما أن هذا الإسم يدل على الجمال.

ويعني هذا الإسم إلى الدعاء الذي يقوم به الإنسان للتقرب من الله كما أن هذا الإسم يدل على الجمال. دهر : ويدل هذا الإسم إلى الزمن.

: ويدل هذا الإسم إلى الزمن. دانية: يشير هذا الإسم إلى الشيئ الجميل والجذاب.

أسماء بنات تركيه بحرف الدال

نظراً لانتشار الأسماء التركية التي ظهرت في الأوان الأخيرة بكثرة في الوطن العربي لظهور الدراما التركية على الشاشات سوف نقوم بالتعرف على بعض هذه الأسماء:

ديجو: وهذا الاسم يعني الشخصية ذات الجمال المفرط والطيبة وشديدة الخجل.

وهذا الاسم يعني الشخصية ذات الجمال المفرط والطيبة وشديدة الخجل. ديميت: ويدل هذا الإسم على الزهور ذات الرائحة الجذابة والجميلة.

ويدل هذا الإسم على الزهور ذات الرائحة الجذابة والجميلة. دينيس: ويعني البحر العميق والجميل صاحب المنظر الرائع.

ويعني البحر العميق والجميل صاحب المنظر الرائع. دفنة: وهذا الاسم يعني الكنز الثمين.

وهذا الاسم يعني الكنز الثمين. دلسوز: ويعني القلب الطيب المببةبدى الكثير.

ويعني القلب الطيب المببةبدى الكثير. دلجين: وهذا الاسم يطلق على القلب المحب للحياة.

أسماء تنتهي بحرف الدال ومعانيها

يوجد مجموعة من اجمل اسماء البنات التي تنتهي بحرف الدال وفي السطور القادمة سوف نذكر البعض منها ومعانيها:

عهد: ويعني هذا الإسم الوعود الذي يأخذه الشخص على نفسه.

ويعني هذا الإسم الوعود الذي يأخذه الشخص على نفسه. سعاد: ويدل على الشخص المحب للحياة.

ويدل على الشخص المحب للحياة. رغد: ويشير الاسم إلى الحياة الجميلة والسعادة الذي يعيشها الإنسان.

ويشير الاسم إلى الحياة الجميلة والسعادة الذي يعيشها الإنسان. شهد: يعني العسل ذات المذاق الحلو والجميل كما أنه يعني الصفات الحسنة.

يعني العسل ذات المذاق الحلو والجميل كما أنه يعني الصفات الحسنة. خلود: وهو يعني الحياة الباقية والأبدية كما أن هذا الاسم منتشر بكثرة.

وهو يعني الحياة الباقية والأبدية كما أن هذا الاسم منتشر بكثرة. سجود: ويشير هذا الاسم إلى السجود وطاعة الله سبحانه وتعالى.

وفي الختام بذلك ؛ نكون قد قدمنا لكم اسماء بنات تبدا بحرف د وأيضاً قمنا بالتعرف على بعض الأسماء التي تم ذكرها في القرآن الكريم وأيضاً بعض الأسماء التركية ومعانيها كما أننا قمنا بالتعرف على بعض أسماء البنات التي تنتهي بحرف الدال بالتفصيل.