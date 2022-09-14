نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض اليوم الوطني السعودي 2022 الذكرى 92 على الأثاث والعطور بنسبة تخفيضات تصل 92% في المقال التالي

عمر شويل - جدة قائمة عروض اليوم الوطني السعودي 92 على العطور والأثاث لا تزال محل اهتمام الكثيرين من أبناء المملكة العربية السعودية من مواطنين وأصحاب متاجر ومؤسسات ومعارض خلال الأيام الجاري ضمن الاستعدادات الخاصة لاستقبال احتفالات اليوم الوطني السعودي 2022 لحلول موعد الذكرى 92 على قرار الملك عبد العزيز آل سعود بتوحيد أراضي الحجاز بحكم واحد تحت اسم المملكة العربية السعودية في الثالث والعشرين من شهر سبتمبر لعام 1930 ميلاديا قبل أن يحوله الملك عبد الله بن عبد العزيز لعيد وطني في عام 2008 ويمنحه الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود إجازة رسمية في البلاد قبل 3 أعوام، ما جعلنا نرصد أبرز عروض اليوم الوطني السعودي 2022 في هذا التقرير.

عروض اليوم الوطني السعودي 92

حرص معرض سيتي دبليو على المشاركة في مهرجان عروض اليوم الوطني السعودي 2022 بتقديم تنزيلات على المعروضات من الأثاث بخصم يصل إلى 92% من السعر الأصلي للمنتجات.

وتقدم سيتي دبليو تخفيض كبير على سعر غرفة نوم شاملة لكافة قطع الأثاث بسعر 630 ريال سعودي بعد أن كانت تباع بمبلغ 7950 ريال سعودي.

كما تعرض سعر غرفة نوم بتخفيض من سعر 17950 ريال سعودي إلى سعر 8970 ريال سعود. وتضم الغرفة السرير والدولاب وتسريحة وكومود.

عروض اليوم الوطني السعودي 92 على العطور

وتحرص بيوت العطر على المشاركة في مهرجان عروض اليوم الوطني السعودي 92 لعام 2022 بتقديم الكثير من التخفيضات والتنزيلات نستعرض منها:-

تقدم بازل للعطور عرض شراء 5 عبوات من العطر من اختيارك بسعر 414 ريال فقط.

فيما يقدم بيت عطور روز وود تخفيض كبير على سعر عبوة العطر سعة 100 مل بمبلغ 192 ريال سعودي بدلًا من 437 ريال سعودي.

أما أسعار العربية للعود فتبدأ من 92 ريال بمناسبة حلول موعد اليوم السعودي الوطني 2022.

عروض العطور في اليوم الوطني السعودي 92

فيما يعرض متجر عطر الربان عرض عبوة 125 مل، عبارة عن مزيج من الهيل وبعض الأخشاب والفانيلا. وذلك بتخفيض من 437 ريال سعودي إلى سعر 192 ريال سعودي.

ويقدم عطر شالكي الوردي، مزيج من الفواكه لرائحة زكية بتخفيض من 250 ريال إلى مبلغ سعر 92 ريال سعودي.

كما تبلغ قيمة التخفيضات من عبدالصمد القرشي للعطور ضمن عروض اليوم الوطني السعودي 92 بما يصل إلى 300 ريال سعودي. وذلك على عدد من المنتجات من بينها عطر ريد ستار وخلطة القرشي وبلاك ستار.

العد التنازلي لموعد اليوم الوطني السعودي 92