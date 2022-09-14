نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا على أيفون 14 برو وبلس وخصومات على الجوالات في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد الإعلان عن توفره في الأسواق نقدم لكم أسعار أيفون 14 برو وأيفون 14 برو بلس ضمن عروض اكسترا. حيث يعرض موقع اكسترا أشكال مختلفة من الهاتف الجديد فيمكن لكل شخص أن يحصل على الجهاز بالسعة التي يرغبها. كما توفر اكسترا أيضاً عدد من العروض المتميزة على الهواتف الذكية الخاصة بشركة أبل العالمية. حيث توجد خصومات كبيرة على مختلف فئات أبل أيفون عبر موع جرير الإلكتروني في قسم الجوالات والأجهزة اللوحية. عروض اكسترا احصل على أيفون 14 بلس الجيل الخامس، مقاس الشاشة 6.7 بوصة، يعمل بنظام التشغيل أي أو أس 16 الخاص بشركة أبل العالمية. مقابل 4199 ريال سعودي شاملا الضريبة. ويأتيك مع الجهاز هديتان بقيمة 549 ريال سعودي. كما يمكنك الشراء بالتقسيط لمدة 36 شهرا بدفع قسط شهري 201 ريال. عن طريق شركة تسهيل للتمويل.

يمكنك امتلاك أيفون 14 الجيل الخامس سعة 128 جيجا بايت لون أزرق. بحجم شاشة 6.1 بوصة، نظام تشغيل أي أو أس 16. بسعر 3799 ريال فقط شاملا الضريبة بالإضافة إلى هديتان بقيمة 549 ريال. وتستطيع شراؤه بالتقسيط ودفع قسط شهري 182 ريال لمدة ثلاث سنوات.

أبل أيفون 14 برو الجيل الخامس 512جيجا بايت. حجم الشاشة 6.1 بوصة ويعمل بنظام التشغيل أي أو أس 16. معروض بسعر 6199 ريال سعودي. فضلا عن الهدايا التي تقدر قيمتها بمبلغ 549 ريال وعددهم اثنان.

احصل على أيفون 14 برو سعة 128 جيجا لون ذهبي الجيل الخامس. نواة المعالج إيه 16 بيومك. يتميز الهاتف بأنه مقاوم للمياه. بسعر 4699 ريال متضمنا هدايا بقيمة 549 ريال سعودي. وفيما يخص التقسيط يمكنك دفع قسط 225 ريال شهريا لمدة 36 شهرا. رسوم التوصيل العادي مجانا حيث يصل المنتج خلال أربعة إلى خمسة أيام. موقع اكسترا أبل أيفون 13 برو ماكس، 5 جي سعة 256 جيجا. سعر الهاتف بعد الخصم 5199 ريال بدلا من 5699 ريال قبل الخصم.

احصل على خصم بقيمة خمسين ريال عند شراء هاتف سامسونج جالكسي إيه 13، سعة 64 جيجا مقابل 599 ريال بدلاً من 649 ريال سعودي.

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