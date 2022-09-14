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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف بالأسعار والتفاصيل أقوى تخفيضات هايبر بندة بالمملكة العربية السعودية لهذا الأسبوع في المقال التالي
عمر شويل - جدة تعد بندة من أكبر الأسواق في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر الكثير من الخصومات والتخفيضات على منتجاتها فتصل نسبة الخصومات إلى 50% فيمكنكم الآن الحصول على الكثير من المشتريات بمجرد التوجه إلى بندة سواء كانت منتجات غذائية من خضار وفواكه ودجاج ولحوم أو شراء مستلزمات تنظيف أو مستلزمات شخصية وإليكم في السطور الآتية تخفيضات بندة بالمملكة العربية السعودية.
تخفيضات بندة بالمملكة العربية السعودية
حرصت بندة على أن توفر إلى عملائها الكثير من التخفيضات والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:
- توفر عرض على شبيهة قشطة أنكور متوفر بسعر 9.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على دجاج دو متوفر بسعر 177.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على أرز سيلا بسمتي الوليمة 10 كيلو متوفر بسعر 56.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على مايونيز قودي متوفر بسعر 21.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على مفروم بقري برازيلي متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على شبيهة جبنة كريم قابلة للدهن مراعي متوفرة بسعر 21.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي العرض على ذرة حلوى قودي ذهبية كاملة الجبة 340 جرام متوفرة بسعر 9.95 ريال سعودي وذلك سعر ينطبق على ثلاث حبات.
المزيد من عروض هايبر بندة السعودية
- يشتمل العرض على سائل غسيل الصحون فيري متوفر بسعر 13.95 ريال سعودي.
- كما يتوفر العرض على مناديل الوجه عبوة إعادة تعبئة سيتي متوفر بسعر 19.95 ريال سعودي.
- يشتمل أيضًا على حفاضات للأطفال متوفر الصندوق الجامبو بسعر 99.95 ريال سعودي.
- كما يشتمل العرض على صابون الاستحمام السائل لوكس 700 مل متوفر بسعر 30.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض على جل منظف برسيل متوفر بسعر 39.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي على مسحوق غسيل تايد مركز 2.5 كيلو متوفر بسعر 18.95 ريال سعودي.
- يشتمل العرض أيضًا على كريمة الخفق المراعي متوفر بسعر 10.95 ريال سعودي.
- كما يحتوي على فيليه ستيك بقري برازيلي متوفر بسعر 74.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.
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