نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف قسائم شراء مجانية تصل إلى 30 ألف ريال مع عروض بنده المذهلة على الجوالات والأجهزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قسائم شراء مجانية تصل إلى 30 ألف ريال مع عروض بنده المذهلة على الجوالات والأجهزة، يقدم هايبر بنده سلسلة مميزة من العروض على الجوالات وأجهزة التابلت بالإضافة إلى أجهزة المطبخ، كما يوفر قسائم شراء مجانية بقيمة تصل إلى حوالي ثلاثين ألف من الريالات. وجاءت ضمن تلك العروض قطاعة كولين 300 واط بسعر 50 ريال بدلا من 79 ريال خصم 37%، قطاعة سنكور 500 واط بسعر 99 ريال بدلا من 129 ريال خصم 23% ضمن عروض هايبر بنده على الجوالات والأجهزة.

عروض بنده على الجوال وأجهزة المطبخ

تضمنت عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة خصم خاص على الجوالات : هاتف ZTE بليد في 30 حجم الشاشة 6.67 بوصة سعة 128 جيجابايت و 4 جيجا رام بسعر 599 ريال بدلا من 749 ريال خصم 20%، هاتف اونور اكس 8 حجم الشاشة 6.7 انش سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 899 ريال بدلا من 949 ريال خصم 6%، هاتف ZTE بليد أي 31 بلس حجم الشاشة 6 بوصة سعة 64 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 299 ريال بدلا من 349 ريال خصم 14%.

كما شملت خصومات هايبر بنده على الجوالات : هاتف ريل مي 9 أي حجم الشاشة 6.47 بوصة سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 809 ريال بدلا من 849 ريال خصم 5%، هاتف ريد مي 10 أي حجم الشاشة 6.53 بوصة سعة 32+ 2 جيجابايت بسعر 429 ريال بدلا من 459 ريال خصم 7%، كما يتوفر سعة 64 + 3 جيجابايت بسعر 495 ريال بدلا من 509 ريال خصم 3%، هاتف شاومي ريدمي نوت 10 اس حجم الشاشة 6.43 بوصة سعة 128 جيجابايت و 6 جيجا رام بسعر 749 ريال بدلا من 949 ريال خصم 21%.

قسائم شراء بنده مجانا

تضمنت عروض هايبر بنده في الأونة الأخيرة خصم خاص على أجهزة التابلت : تابلت سترونيك اكس 10 باللون الاسود بسعر 459 ريال بدلا من 559 ريال خصم 18%، تابلت الكاتيل مع غطاء باللون الاسود بدعم واي فاي بسعر 349 ريال بدلا من 549 ريال خصم 37%، هاتف ZTE بليد أي حجم الشاشة 6.7 بوصة سعة 64 جيجابايت و 2 جيجا رام بسعر 369 ريال بدلا من 429 ريال خصم 14%.

عروض أجهزة المطبخ هايبر بنده

يقدم هايبر بنده خلال شهر سبتمبر خصومات على القلايات الكهربائية : قلاية بدون زيت كولين باللون الاسود سعة 4.5 لتر بسعر 275 ريال بدلا من 495 ريال خصم 45%، قلاية بدون زيت تيفال باللون الاسود 1400 وات سعة 4.2 لتر بسعر 306 ريال بدلا من 599 ريال خصم 49%، قلاية بدون زيت سعة 2 كيلو جرام باللون الابيض بسعر 269 ريال بدلا من 359 ريال خصم 25%.

شملت عروض هايبر بنده كذلك خصومات على الخلاطات الكهربائية خلاط عمودي سينكور مع محضرة طعام وفرامة لحم بسعر 619 ريال بدلا من 779 ريال خصم 21%، خلاط مع 2 مطحنة اريتي باللون الأبيض مع تطعيمات باللون الرمادي بسعر 279 ريال بدلا من 449 ريال خصم 38%، خلاط مع مطحنة مولنيكس بسعر 169 ريال بدلا من 189 ريال خصم 11%، خلاط يدوي مولنيكس بسعر 119 ريال بدلا من 169 ريال خصم 30%.