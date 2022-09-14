شوف بالأسعار والتفاصيل أقوى عروض أسواق العثيم بالمملكة العربية السعودية خصومات مفاجأة لكم

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عمر شويل - جدة تعتبر العثيم من إحدى أهم الأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية وحرصت على أن توفر إلى عملائها أفضل الخدمات فمن الحين للآخر تقدم أسواق العثيم عروض قوية وتخفيضات على أبرز منتجاتها الغذائية بالإضافة إلى مستلزمات التنظيف والعناية الشخصية ومن خلال مقالنا اليوم سنقدم إليكم أبرز المنتجات التي يتوفر العرض عليها من قبل العثيم.

عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية

تقدم العثيم الكثير من العروض والخصومات على مختلف منتجاتها المتنوعة ما بين منتجات غذائية وتنظيف وعناية شخصية ومن خلال مقالنا التالي سنقدم إليكم أقوى عروض العثيم بالمملكة العربية السعودية.

أقوى عروض العثيم

يشتمل العرض على ساديا دجاج مجمد متوفر بسعر 164.95 ريال سعودي. كما يحتوي العرض على أرز أبو كأس مزة هندي بسمتي متوفر بسعر 28.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على زيت دوار الشمس المتوفر بسعر 41.50 ريال سعودي. كما تقدم حليب هالي بودرة متوفة بسعر 49.95 ريال سعودي. يشتمل العرض على ثمر برجي متوفر بسعر 4.95 ريال سعودي للكيلو الواحد. كما يحتوي العرض على برتقال أبو صرة متوفر بسعر 3.95 ريال سعودي.

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