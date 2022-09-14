نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 للسيارات بالتقسيط تخفيضات عبداللطيف جميل بدون تحويل الراتب في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 للسيارات أصبحت متوفرة في المملكة السعودية عبر كبرى شركات السيارات والمتخصصة في عملية تقسيط السيارات الجديدة و المستعملة، ومن هذه الشركات شركة الناغي، و شركة عبد اللطيف جميل ، حيث أعلن أنه تم توفير منتجات متنوعة تمويلية من أجل تغطية أسعار سيارات تويوتا أو سوزوكي بمختلف أنواعها، وسوف نقدم لكم في هذا المقال أهم العروض الجديدة للسيارات بجميع أنواعها، حيث تقدم شركة عبد اللطيف جميل للسيارات في السعودية أفضل عروض السيارات في اليوم الوطني 92 حيث يرغب الكثير من مقيمين المملكة العربية في الحصول على سيارة بالتقسيط وبشروط ميسرة، وبدون دفع مصاريف إدارية ولا كفيل، من أجل ذلك قامت شركة عبداللطيف جميل بتقديم عروض مذهلة للجميع بالتزامن مع فعاليات اليوم الوطني 92 سوف نتحدث عنها من خلال الأسطر التالية تابعوا معنا.

عبداللطيف جميل للسيارات

تم تأسيس شركة عبداللطيف جميل للسيارات عام ١٩٤٥ في المملكة السعودية، وتتواجد في حوالى أكثر من ٣٠ دولة امتداد ٦ قارات حول العالم، تقدم شركة عبداللطيف جميل خدمات داخل المملكة السعودية، ومن هذه الخدمات تمد عملائها بتمويل عن طريق نظام التأجير التمويلى و المرابحة، وتقدم السيارات بمختلف أنواعها وكذلك علاماتها التجارية، سواء كانت السيارة جديدة ومستعملة، وتقدم الشاحنات الكبيرة للمؤسسات والشركات التي تعمل في مجال العمرة والحج.

مميزات التقسيط من شركة عبداللطيف جميل للسيارات

هناك العديد من المميزات التي تقدمها شركة عبداللطيف جميل وهى كما يلي:

لا تحتاج إلى مصاريف إدارية.

لا تحتاج إلى دفع دفعة أولى.

لا تحتاج إلى كفيل.

التقسيط وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.

تكون الأقساط الشهرية مناسبة للجميع وبنسب مخفضة.

إمكانية التقسيط لمدة ٦٠ شهر.

شروط تقسيط عبد اللطيف جميل

وضعت شركة عبداللطيف جميل للسيارات بالتقسيط بعض الشروط من أجل الحصول على سيارة الأحلام بالتقسيط، سوف نعرضها أمامكم وهي:

أن يكون المتقدم لديه راتب شهري بقيمة ٣٠٠٠ ريال على الأقل.

في حالة أن الشروط تنطبق على المتقدم لا يشترط توافر كفيل.

أن يكون المتقدم موظف في القطاع الخاص أو الحكومي أو العسكري.

هناك إمكانية تمويل خاصة بالمتقاعدين.

أن يكون المتقدم في القطاع الحكومي خدم لمدة لا تقل عن شهر، وبالنسبة للقطاع الخاص المدة ثلاث أشهر.

الأوراق المطلوبة للحصول على عروض عبداللطيف جميل

١. صورة لرخصة القيادة.

٢. كشف حساب خاص بالدخل الشهري للمتقدم.

٣. بالنسبة للمواطن السعودي أن يقدم صورة الهوية.

٤. إثبات محل الإقامة.

٥. يقدم الطلب عن طريق أي فرع من فروع الشركة أو عن طريق الموقع الإلكتروني الرسمي للشركة.

عروض اليوم الوطني 92 السيارات

شركة عبداللطيف جميل هي من أولى شركات السيارات التي قامت بتقديم عروض اليوم الوطني للسيارات ٩٢ وقامت بتوفير خصومات مميزة ومختلفة على أسعار السيارات بجميع أنواعها وعلى المنتجات التمويلية، حيث نوضح عروض عبداللطيف جميل للسيارات بالتقسيط بدون كفيل وتستطيع معرفة أجدد عروض الشركة المقدمة على السيارات من خلال الخطوات التالية:

في البداية قم بالدخول على شركة عبد اللطيف جميل للسيارات ومتابعة الخطوات.

بعد ذلك قم بالضغط على أيقونة أسعار المنتجات التمويلية.

أو الدخول على العروض الجديدة للتمويل.

وتستطيع بعد ذلك معرفة جميع الأحكام والشروط من أجل الاستماع بهذه العروض الجديدة المقدمة من عبداللطيف جميل.

وتستطيع سداد الأقساط لمدة خمس أعوام وذلك عقب إتمام عملية الإجراءات للحصول على سيارة.

عروض شركة عبداللطيف جميل للسيارات اليوم الوطني 92

تعد عروض عبداللطيف جميل للسيارات هي الأفضل على الإطلاق في المملكة السعودية، حيث تساعد جميع المواطنين لكي يحصلوا على سيارة بالتقسيط المريح جداً في ظل الظروف الصعبة واستغلال عروض اليوم الوطني للسيارات وبشروط ميسرة وسهلة، دون الحاجة إلى كفيل أو دفع دفعة أولى ولا مصاريف إدارية.

بالينو 2023 GL 1.6 الدفعات الشهرية 1,028 ريال فترة السداد 60 شهر

ارتيجا 2023 GL 1.6 الدفعات الشهرية 1,352 ريال

فيتارا 2023 GLX 1.6 الدفعات الشهرية 1,626 ريال فترة السداد 60 شهر

جمني 2023 GL 1.6 الدفعات الشهرية 1,751 ريال فترة السداد 60 شهر

سياز 2023 الدفعات الشهرية 1,071 ريال فترة السداد 60 شهر

مميزات عروض السيارات من شركة عبداللطيف جميل في اليوم الوطني

تقدم شركة عبد اللطيف جميل للسيارات الكثير من العروض المميزة، بالتزامن مع احتفالات اليوم الوطني 92 وذلك بمناسبة حلول اليوم الوطني السعودي، من خلال الأسطر التالية سوف نتحدث عن أهم مميزات شركة عبداللطيف جميل، كما يلي:

تقديم التمويل من غير مصروفات إدارية، ومن غير دفعة أولى.

بالنسبة للمواطن أو المقيم في المملكة العربية السعودية لا يحتاجوا إلى كفيل، من أجل الاستفادة من هذه العروض في اليوم الوطني السعودي أو الأيام الأخرى.

كافة عروض التقسيط و المنتجات التمويلية معتمدة من قبل الهيئة الشرعية.

اليوم الوطني السعودي 92

تحتفل المملكة العربية السعودية باليوم الوطني في كل عام، والكثير من الجهات والمؤسسات تبادر في تقديم العروض المميزة والجديدة للمواطنين في هذا اليوم المميز، واليوم الوطني السعودي يتم الاحتفال به من أجل توحيد البلاد عام ١٩٣٢ لأول مرة، وتشرف الجهات الحكومية والخاصة على الكثير من الفعاليات التي تقام في هذا اليوم.

واليوم الوطني يتوافق مع ٢٣ من سبتمبر في كل عام، وفي هذا العام اليوم الوطني السعودي يوافق يوم الجمعة ٢٧ من صفر ١٤٤٤، وسوف تقوم كبري المعارض بالإعلان عن جميع العروض وكذلك كبرى الهايبر الموجودة في المملكة العربية السعودية.