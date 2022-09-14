طريقة عمل الأرز البسمتي.. حضريه في كل عزومة خلي الكل يحلف بشطارتك

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طريقة عمل الأرز البسمتي

مدة التحضير: 30 دقيقة.

عدد الأفراد الذين يكفيهم الطبق: ستة أفراد.

السعرات الحرارية: 300 في الطبق المتوسط مع اللحم.

مكونات عمل الأرز البسمتي الخليجي

كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع “على البارد”.

نصف كوب زيت نباتي، ملعقة سمنة، ملعقة زبدة.

ملح، فلفل أبيض، حبهان، عود قرفة، زعفران، كركم.

لحم مسلوق مع ماء السلق.

مكسرات وزبيب مشوحين بالسمن للتزيين.

طريقة تحضير الأرز البسمتي الخليجي

في حلى غير لاصقة شوحي الزيت، السمنة والزبدة قليلًا ثم أضيفي الأرز المنقوع.

قلبي لمدة دقيقتين ثم أغمري الأرز بماء سلق اللحم.

بعد أن يغلي، خففي النار تحته واتركيه 30 دقيقة.

اسكبيه في صينية تقديم واسعة وزينيه بالمكسرات، الزبيب، اللحم.

رياض - احمد صلاح - خضري لضيوفك ومعازيمك ألذ منسف منوزينيه بالمكسرات والزبيب، يعد الأرز البسمتي واحدا من أهم وأكثر المكونات استعمالا في المطبخ الخليجي، حيث تعتمد معظم الأكلات عليه، ولعل أشهرها هي طبق الكبسة السعودي، والذي يعتمد على “نثر” الارز وتقديم “الدقوس” بجانبه مع المكسرات والزبيب كزينة، سبق وأن شاركنا معكم مجموعة من الوصفات التي تعتمد عليه، مثل وصفة الكبسة بالفراخ، طبق المندي باللحم على الطريقة الخليجية “اليمنية”، واليوم نشارك معكم أسرار نجاح وفلفلة الأرز البسمتي.

بالهناء والشفاء.