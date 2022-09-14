وصفات طبيعية لتكثيف الشعر.. حاجات من بيتك هتملي الفراغات وتخلي شعرك تقيل

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وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

رياض - احمد صلاح - لعل البحث عنمن أكثر الأشياء التي تشغل بال السيدات والفتيات، خاصة ان معظم مشاكل الشعر يمكن تلخيصها بتساقطه، تقصف أطرافه وخشونته، إلى جانب امراض روتينية مثل القشرة، الفطور وغيرها، لكن تقوية الشعر لا تقتصر فقط على علاجات معينة، إنما يجب اتباع نظام غذائي جيد غني بالعناصر الغذائية الأساسية مثل البروتينات والألياف، في مقالنا هذا سوف نقدم لكم حلول لضعف وتساقط الشعر عن طريق وصفات منزلية موجودة في كل بيت.

قبل الحديث عن الوصفات، يجب أن نقدم لك نصائح مهمة، ألا وهي:

الحفاظ على غذاء متكامل العناصر.

عدم تعريض الشعر للمستحضرات غير موثوقة المصدر.

تجنب تطبيق الماسكات بشكل يومي.

الحفاظ على ترطيب يومي للشعر.

عدم استعمال الماء الساخ جدًا.

قائمة وصفات طبيعية لتكثيف الشعر

ماسك البيض وزيت الزيتون

في وعاء ضعي بيضة، مع ملعقتين زيت وطبقيها على الشعر مرتين أسبوعيا.

زبدة جوز الهند

زبدة جوز الهند لتطويل الشعر

ضعي ملعقتين من زبدة جوز الهند في الخلاط مع بياض بيضة واحدة، واستمري بالخفق حتى يصبح الخليط قابل للمد على الشعر.