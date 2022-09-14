طريقة عمل جوانح الفراخ المحمرة.. اعمليها في البيت ووفري بدل ما تشتريها جاهزة

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طريقة عمل جوانح الفراخ المحمرة

مدة التحضير: 60 دقيقة.

تكفي لعدد أشخاص: خمسة افراد.

السعرات الحرارية: 295 في كل 100 غرام.

رياض - احمد صلاح - هل جربتم مسبقًا وصفةفي المنزل؟ إنها من الأطباق المميزة جدًا والتي تتخصص فيها مطاعم وجبات سريعة، سواءً أكانت مقلية أم مشوية فهي طبق جانبي لذيذ، ويمكن أن تكون فكرة جيدة للمقبلات في العزومات والخروجات مع الأصدقاء، فقط التزمي بالمقادير ومراحل التحضير وجهزي لعائلتك وجبة خفيفة ولذيذة في الوقت ذاته، إليك طريقة عمل جوانح الفراخ المحمرة بطريقة سهلة وسريعة لن تأخذ من وقتك أكثر من ساعة.

قدّمي بجانبها ما تحبين من صلصات ومقبلات، نقترح عليك صوص البرجر أو المايونيز والكاتشب، كما يمكن تقديمها بجانب سلطة سيزر أو بطاطس مقلية.

مكونات عمل جوانح الفراخ المقلية

اثنين كيلو جوانح دجاج منظفة جيدًا.

ملعقة كركم، ملعقة بابريكا مدخنة.

ملعقة بهار أسود، ملعقة ملح.

ملعقة بودرة بصل، ملعقة بودرة ثوم.

ملعقة خردل، ملعقة شطة سائلة.

نصف كوب بصل أخضر.

نصف كوب كزبرة خضراء.

ربع كوب زيت نباتي.

ملعقتين من الزبدة.

طريقة تحضير جوانح الفراخ المقلية