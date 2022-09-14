نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض الجوالات والإلكترونيات وجميع المستلزمات المكتبية بخصم 40٪ من العثيم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض الجوالات والإلكترونيات وجميع المستلزمات المكتبية بخصم 40٪ من العثيم السعودية نعرضها لحضراتكم لفترة محدودة جداً بجميع الفروع من اليوم ١٤ سبتمبر الموافق ١٨ صفر وحتى نفاذ الكميات، وهذا بأقسام العثيم هايبر ماركت Al othaim market المختلفة خلال مهرجان عروض سبتمبر للعودة للدراسة، وإليكم تفاصيل العروض….

عروض العثيم السعودية حتى نفاذ الكميات

تتوفر مجموعة متميزة من العروض الحصرية اليوم بكل فروع العثيم هايبر ماركت بالمملكة العربية السعودية، وتشمل: خصم خاص على سعر دفتر روكو المربعات، وتنزيلات أخرى منهم على أسعار القلم الرصاص المثلث من لوتس، كما بالماركت خصومات أخرى على أسعار القلم الجاف من لوتس، وألوان كلاس الخشبية، هذا بالإضافة إلى خصوماتهم المميزة على أسعار توصيلة الفنار لحياه آمنة، وتخفيض آخر على سعر أقلام التلوين من روكو، وزمزميات المياه المختلفة، وكذلك يوجد خصم ٣٥٪ على سعر فحم الشرقية، وعلى سعر كرسي الرحلات، كما هناك تخفيض آخر على سعر كرسي الرحلات القابل للطي، وبطارية دورا سيل بلس باور.

عروض أخرى من العثيم ماركت Al othaim

لفترة محدودة جداً نقدم لكم أقوى العروض الحصرية على أسعار الجوالات الحديثة والشاشات الكهربائية بأنواعها، كما لديهم خصومات أخرى على أسعار باقي أنواع الأجهزة، ومنها: خصم مميز على سعر سماعة مايكروديجيت الترولي، وتخفيض آخر على سعر طابعة اتش دي، وعلى سعر شاشة شارب ال أي دي، بالإضافة إلى عروضهم الحصرية على أسعار شاشات امبيكس سمارت ٥٠ بوصة، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار شاشات أرو ال أي دي بحجم ٤٣ بوصة، وتخفيض آخر على سعر شاشة أرو ال أي دي بحجم ٤٠ بوصة.

تنزيلات وخصومات السعودية على باقي الجوالات

جوالات أخرى من العثيم بالسعودية Al othaim Ksa على أسعار: شاشة امبيكس سمارت الذكية ٦٥ بوصة، وتنزيل آخر منهم على سعر شاشة امبيكس ال أي دي ٤٠ بوصة، وعروض أخرى بالفروع على أسعار شاشة سوبر جنرال ال أي دي، وجوال هاي سينس أي ٥٠، وتخفيضات أخرى منهم على أسعار تابلت لينوفو ام ٧٠، وغيرهم.