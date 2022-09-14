نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اليوم الوطني 92 عطور ومستحضرات تجميل 1444 عروض اليوم الوطني السعودي في المقال التالي
عمر شويل - جدة عروض اليوم الوطني 92 والتي تتميز بوجود افضل أنواع مستحضرات التجميل والعطور حيث تقدم جميع أنواع المحلات الكبرى جميع ماركات العطور بأسعار مناسبة لمختلف الفئات ومن خلال هذا المقال سنقوم بذكر افضل أنواع العطور المميزة والجميلة.
عروض اليوم الوطني 92 للعطور من أمازون
يعد العطر من المكونات التي تضيف الي المكان الذي يرش فيه رائحه جميلة ومنعشة حيث يتكون العطر من السائل والكحول والماء ومن الجزئيات التي تتبخر في الهواء فالعطر يعطي بريقا مفعما بالروائح الزكية ويودي الي تغير مزاج المرء للأفضل حيث يجب حسن اختيار النوع المناسب وذو الروائح الجميلة وهناك العديد من أنواع العطور سنذكرها لكم.
- عطر سكلبتشر او دي تواليت بخاخ للرجال 78 ريال.
- توفر عطور نوا للنساء من كشاريلا 176 ريال.
- عطر اكسلانس للرجال او دي بارفان 105 ريال.
- تحتوي عطور مسك سلامة من لطفاو او دي بارفان 64 ريال.
- عطر نار كيسو من نارسيسو رودريغيز 212 ريال.
- عطر فان دي فيندي بور هوم من فيندي للرجال 394 ريال.
- عطر لو بيزر دو دراغون للنساء من كارتير او دي بارفان 703 ريال.
- عطر بيور كوتور من كارين لو 100 مل للنساء او دي بارفان 68 ريال.
- عطر هابي للنساء من كلينيك 50 مل او دي بارفان 193 ريال.
- عطر اسبيشيالس اليكسير للنساء من اسكادا 233 ريال.
- عطر او دي بارفان بور ايل للنساء من انجيل شليسر 100 ريال.
- فالكانو مونا عطر من كول لايف توب ايفر للنساء 120 ريال.
- عطر برايت كريستال من فيرساتشي او دي تواليت للنساء 280 ريال.
عروض اليوم الوطني 92 لمستحضرات التجميل من أمازون السعودية
تعتبر مستحضرات التجميل احد اهم الطرق التي تستخدمها المرأة لإظهار جمالها من خلال التزيين ولكن يجب علينا اختيار أنواع جيده لمستحضرات التجميل حتي ليكون بيها ضرار للبشرة ومن خلال هذا المقال سنذكر لكم افضل أنواع مستلزمات التجميل.
- كريم اساس فيت مي مات اند بورليس من ميبيلين نيو يورك لون 220 بيج طبيعي 29 ريال.
- أقلام تحديد العين وكحل مايبيلين نيويورك كولوسال كاجال بزيت الارغان 12 ريال.
- كونسيلر نيويورك فت مي من ميبيلين 28 ريال.
- مرطب الشفاه لايبلو اوريجينال 12.
- احمر شفاه مطفي سوبر ستاي مات انك من ميبيلين نويورك 41 ريال.
- مزيل مكياج العيون بتأثير مزدوج لحماية الرموش الحساسة من نيفيا 22 ريال.
- قلم تحديد العين كولوسا كآجال من ميبيلين نيويورك 20 ريال.
- مكواة فرد الشعر بالبخار أي برؤ 230 من بيبي ليس 310.
- كونسيلر لوريال باريس انفليبل اكثر من مجرد خاف للعيون 49 ريال.
- مست معطر للجسم لاف سبيل من فيكتوريا سكريت 55 ريال.
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