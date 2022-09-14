شوف أقوى عروض لولو هايبر ماركت اليوم الوطني السعودي 92

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عمر شويل - جدة عدد كبير من التخفيضات تجدها داخل مجلة عروض لولو هايبر ماركت الجديدة. تحت شعار عروض اليوم الوطني السعودي 92. حيث تحتفل جميع مناطق المملكة العربية السعودية هذا الشهر بمرور 92 عاما على توحيدها تحت لواء المملكة العربية السعودية. تتضمن عروض لولو خصومات على عدد ضخم من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية المنزلية. مثل الغسالات، الثلاجات، ومكيفات الهواء كما يوجد تخفيضات على الأفران الكهربية، شاشات التلفزيون الذكية، قطاعات الخضار والقلايات وغيرها الكثير من الأجهزة الضرورية. عروض لولو هايبر ماركت يمكنك شراء قلاية كينوود بدون زيت سعة 5.5 لتر. تستخدم في قلي جميع الأكلات المقلية مثل الدجاج واللحوم والأسماك والبطاطس أيضاً بكفاءة عالية. متوفرة مقابل 469 ريال سعودي فقط بدلاً من 699 ريال بخصم نقدي بقيمة 230 ريال.

اقتني خلاط مع مطحنة أريتي مقابل 329 ريال فقط بدلاً من 461 ريال. واحصل على خصم بقيمة 132 ريال سعودي. عرض من لولو هايبر على قطاعة كينوود بقوة 400 واط سعة الوعاء 0.5 لتر. بسعر 99 ريال فقط بدلاً من 149 ريال وبخصم نقدي بقيمة 50 ريال.

يمكنك الاستفادة من خصم بقيمة 90 ريال سعودي على خلاط أريتي اليدوي. قوة الموتور 300 واط بسعر 109 ريال فقط بدلاً من 199 ريال.

احصل على مائتي ريال خصم عند شرائك منقي هواء 3 أم مقابل 299 ريال بدلاً من 499 ريال.

غلاية فيليبس سعة 1.7 لتر بسعر 119 ريال بدلاً من 169 ريال بخصم نقدي 50 ريال.

ميديا فرن مايكرويف سعة 20 لتر مقابل 259 ريال بدلاً من 369 ريال بخصم قدره 110 ريال.

كينوود قطاعة + وعاء بالسكين بسعر 179 ريال بدلاً من 279 ريال بخصم 100 ريال. لولو ماركت غسالة توشيبا تحميل علوي وزن 7 كيلو بسعر 1499 ريال بدلاً من 1799 ريال. بخصم قدره 300 ريال سعودي.

كاندي غسالة ومجفف تحميل أمامي 8/5 كيلو، مقابل 1799 ريال بدلاً من 2999 ريال سعودي بمقدار 1200 ريال.

سامسونج ثلاجة 18.6 قدم بسعر 3799 ريال بدلاً من 4399 ريال سعودي. واحصل على خصم 600 ريال. سوبر جنرال مكيف سبليت 18000 وحدة باردة مقابل 2099 ريال بدلاً من 2499 ريال. بخصم نقدي 400 ريال.

هاير مكيف شباك 17000 وحدة حار بارد سعر الجهاز 1469 ريال بدلاً من 1749 ريال.

ثلاجة سوبر جنرال باب مزدوج 251 لتر مقابل 1599 ريال بدلاً من 2099 ريال. بخصم نقدي بقيمة 500 ريال سعودي. عروض لولو وفر حتى ألف وخمسمائة ريال سعودي عند طلب شاشة سامسونج الذكية ألترا اتش دي 65 بوصة. المعروضة مقابل 3299 ريال بدلاً من 4799 ريال. مقعد مساج بيورير متوفر مقابل 299 ريال فقط بدلا من 499 ريال بخصم قدره مائتي ريال.

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