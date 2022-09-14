نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض وتخفيضات بنده السعودية على السلع الغذائية وفري واشتري بأقل الأسعار في المقال التالي

عمر شويل - جدة تتوالي عروض بنده السعودية ، من كل أسبوع على العديد من السلع الغذائية بمختلف أنواعها، حيث تم طرح عدة عروض على السلع الغذائية التي نحتاج إليها بشكل يومي ولا يمكننا الاستغناء عنها ومن أهم المنتجات هي اللحوم والسكر والشاي والعديد من المنتجات الأخرى، وتعد بنده من أكبر أماكن التسوق في المملكة العربية السعودية التي تتيح للمستهلك العديد من السلع بأسعار منخفضة وبتخفيضات هائلة قد تصل إلي نصف السعر، وتعد هذه العروض من أفضل العروض المناسبة للعديد من الأشخاص فهي أسعار بسيطة ومناسبة السعر للمستهلك، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم متابعينا أفضل والعروض المقدمة من بنده السعودية الأسبوعية على السلع الغذائية.

تخفيضات بنده السعودية على اللحوم

تعد اللحوم هي من أكثر السلع الغذائية التي نحتاج إليها ضمن نظامنا الغذائي وتستخدم لعمل العديد من الوجبات ومن أهم العروض المقدمة من بنده على اللحوم ما يلي:ـ

مكعبات لحم بقري برازيلي للكيلو بسعر 27,95 ريال سعودي بدلاً من 34,95 . كما تم طرح عرض روستو بقري برازيلي بسعر 38,95 ريال سعودي بدلاً من 46,95 . عرض إسكالوب بقري برازيلي بقري برازيلي بسعر 39,95 ريال للكيلو بدلاً من 49,95 ريال. ريب آي بقري برازيلي بسعر 54.95 ريال للكيلو بدلاً من 62,95 ريال سعودي. كما تم طرح عرض ستيك بقري يسعر 52,95 ريال للكيلو بدلاً من 59,95 ريال سعودي. فيليه ستيك بقري برازيلي بسعر 79,95 ريال للكيلو بدلاً من 89,95 ريال سعودي. كما تم طرح عرض لحم مفروم بقري برازيلي 1 كيلو جرام بسعر 26,95 ريال سعودي بدلاً من 41,95 ريال. برجر بقري برازيلي بسعر 28,95 ريال سعودي بدلاً من 39,95. عرض كفتة برازيلي 1 كيلو بسعر 28 ,95 بدلاً من 38,95 ريال سعودي.

عروض panda الأسبوعية على الدواجن

تم طرح عرض مميز على الدواجن من أعلى جودة ضمن العروض المقدمة من هايبر بنده السعودية من أهمها ما يلي:ـ

عرض دجاج طازج التنمية وزن 800 جرام بسعر 15,50 ريال سعودي بدلاً من 17,75 ريال. كما تم عرض دجاج رضوى وزن 900 جرام بسعر 17,95 ريال سعودي بدلاً من 20,95 ريال. دجاج التنمية طبق (3×700 جرام ) بسعر 38,95 ريال سعودي بدلاً من 43,75 ريال. فيليه صدور الدجاج اليوم وزن 450 جرام بسعر 19 ,95 ريال سعودي بدلاً من 22,95 ريال.

عروض بنده على السلع الغذائية

تم طرح عرض خاص للأعضاء ضمن عروض هايبر بنده السعودية وهو علبة حليب مجفف كامل الدسم النوع المراعي وزن 250 جرام بسعر 84,95 ريال سعودي بدلاً من 98,95 ريال، كما تم طرح عرض آخر ضمن عروض بنده على حليب طويل الأجل كامل الدسم السعودية (12× 1 لتر) بسعر 60,95 ريال سعودي بدلاً من 70,95 ريال.