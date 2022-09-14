نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده السعودية على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية حتى نصف السعر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تعتبر شركة بنده السعودية من أكبر الشركات داخل المملكة العربية، فهي تطرح الكثير من العروض والتخفيضات الهائلة على جميع منتجاتها حتى تسهل للمواطن السعودي شراء كل ما يلزمه في حياته اليومية من أدوات منزلية، وأجهزة كهربائية، وسلع غذائية، ومنظفات وأدوات مدرسية حتى نوفر له الكثير من الأموال، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على تخفيضات بنده السعودية الهائلة على الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية تصل حتى نصف السعر. تخفيضات بنده السعودية على شاشات التلفزيون سوف نتعرف على أسعار الشاشات التلفزيونية وهى كالتالي:- تليفزيون امبكس السعر ١٣٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٢٢٩٩ ريال سعودي. تليفزيون دورا السعر ١٠٩٩ ريال بدلاً من ٢١٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض تليفزيون سكاي وورث جوجل السعر ١٣٩٩ ريال بدلاً من ٢٢٩٩ ريال سعودي. تليفزيون تي سي ال السعر ١٥٩٩ ريال بدلاً من ٣٠٩٩ ريال سعودي. تليفزيون توشيبا السعر ٥٤٩ ريال سعودي بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض تليفزيون امبكس جلوريا السعر ٩٤٩ ريال سعودي بدلاً من ١٨٩٩ ريال سعودي. تليفزيون سكاي وورث جوجل السعر ٢٤٩٩ ريال بدلاً من ٣٤٩٩ ريال سعودي. تخفيضات Panda السعودية على أنواع القلايات وقدر الضغط سوف نتعرف على أسعار القلايات وقدر الضغط التي وضعتها بنده السعودية وهى كما يلي:- قلاية كليك أون ٢.٥ لتر السعر ١٩٩ ريال سعودي بدلاً من ٣١٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض قدر ضغط كهربائي كولين ٦ لتر السعر ٢٢٩ ريال بدلاً من ٢٨٥ ريال سعودي.

قلاية بدون زيت فيليبس ٨ لتر السعر ٤٢٩ ريال سعودي بدلاً من ٥٩٩ ريال.

كما يتم عرض قلاية بدون زيت سينكور السعر ٣٣٩ ريال سعودي بدلاً من ٤٩٩ ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي بالسون ٨ لتر السعر ٣٦٩ ريال بدلاً من ٥٧٩ ريال سعودي.

قدر ضغط كهربائي كينوود ٦ لتر السعر ٣٥٩ ريال سعودي بدلاً من ٤٩٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض قلاية بدون زيت فيليبس ٢ لتر السعر ٧٣٩ ريال بدلاً من ٩٩٩ ريال سعودي. تخفيضات بنده السعودية على أدوات المطبخ سوف نتعرف على تخفيضات هايبر بنده على الأدوات المنزلية وهى كالتالي:- مقلاة جرانيت غير لاصقة مستر كوك السعر ٤٨.٩٥ ريال سعودي بدلاً من ٦٥ ريال سعودي. مقلاة عميقة جرانيت غير لاصقة مع غطاء ٣٠ سم مستر كوك السعر ٣٧.٥٠ ريال سعودي. كما يتم عرض مقلاة للكريب غير لاصقة مستر كوك بسعر ٨٨.٩٥ ريال بدلاً من ١٢٠ ريال سعودي. صانعة ساندويتش أي تي سي بسعر ٨٩ ريال سعودي بدلاً من ١١٩ ريال سعودي. كما يتم عرض فرن كهربائي أي تي سي ٦٠ لتر بسعر ٣٧٩ ريال بدلاً من ٤٦٩ ريال سعودي.

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