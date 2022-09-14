نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية وتخفيضات هائلة لا تفوت الفرصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية بأسعار خيالية لعملائها السعوديين والمقيمين داخل المملكة العربية السعودية، حيث توفر لهم الكثير من الأموال التي يقومون بصرفها على شراء الهواتف الذكية المحمولة من الخارج، كما توفر الكثير من المنتجات والسلع الأخرى التي يحتاج إليها المواطن السعودي في حياته اليومية مثل السلع الغذائية، ومستحضرات العناية بالبشرة، والمنظفات التي لا يخلو بيت منها، كذلك الأجهزة المنزلية، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على عروض بنده السعودية على الهواتف الذكية بأسعار خيالية.

عروض وتخفيضات بنده السعودية على الهواتف الذكية

سوف نتعرف على أسعار الهواتف الذكية من خلال السطور التالية وهى كما يلي:-

جوال لينوفو كاي 14 السعر ٣٧٩ ريال سعودي بدلاً من ٤٩٩ ريال سعودي.

هاتف لينوفو كاي ١٠ بلس السعر ٥٧٩ السعر ٦٤٩ ريال سعودي.

كما يتم عرض جوال لينوفو كاي 14 بلس السعر ٤٤٩ ريال بدلاً من ٦٩٩ ريال سعودي.

هاتف شاومي ريدمي نوت ١٠ اس السعر ٧٤٩ ريال بدلاً من ٧٤٩ ريال سعودي.

موبايل زد تي اي بليد أي ٣١ بلس السعر ٢٩٩ ريال بدلاً من ٣٤٩ ريال سعودي.

جوال ريل مي ٩ أي السعر ٨٠٩ ريال سعودي بدلاً من ٨٤٩ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على هواتف سامسونج

سوف نقدم لكم عروض وتخفيضات بنده السعودية على هواتف سامسونج وهى كما يأتي:-

جوال سامسونج أي ٢٢ السعر ٦٩٩ بدلاً من ٧٧٥ ريال سعودي. هاتف سامسونج جالاكسي أي ٥٣ السعر ١٣٢٠ ريال سعودي بدلاً من ١٧٩٩ ريال سعودي. كما يتم عرض هاتف سامسونج جالاكسي أي ٥٣ ويحتوي على ذاكرة ١٢٨ جيجا بايت بسعر ١١٢٠ ريال بدلاً من ١٥٩٩ ريال سعودي. جوال سامسونج أي ٥٢ اس ٥ جيجا بايت بسعر ١٢٩٩ ريال بدلاً من ١٦٥٩ ريال سعودي.

عروض بنده السعودية على هواتف فيفو واي الذكية

سوف نتعرف على الأسعار والعروض التي طرحتها متاجر بنده السعودية على الهواتف المحمولة وهى كما يلي:-