نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعر جهاز بلايستيشن ٥ الإصدار الجديد واعرف مواصفاته المميزة في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت شركة سوني المصنعة لأجهزة البلايستيشن يوم الخميس الماضي بالإعلان عن ارتفاع سعر جهاز بلايستيشن ٥ الإصدار الجديد في بعض الأسواق، وذلك بسبب الظروف الاقتصادية التي تمر بها الشركة والكثير من الشركات حول العالم، كما صرحت أن هذا الارتفاع في الأسعار سوف يكون في بعض الدول والتي منها أوروبا، الصين، استراليا، المملكة المتحدة، المكسيك وكذلك كندا.

نبذة عن جهاز بلايستيشن ٥ الإصدار الجديد

قام المدير التنفيذي لشركة سوني المصنعة لأجهزة البلايستيشن بتوضيح سبب زيادة الشركة من سعر الإصدار الجديد لجهاز بلايستيشن ٥ وهو ارتفاع معدلات التضخم العالمية فضلا عن اتجاهات العملة المعاكسة، على أن هذه الزيادة سوف يتم تطبيقها في دولة اليابان اعتبارا من منتصف شهر سبتمبر القادم ولكن هذه الزيادة في الأسعار سوف لا تطبق على العملاء في الولايات المتحدة الأمريكية.

سعر جهاز بلايستيشن ٥ الإصدار الجديد

صرحت شركة سوني معلومات عن أجهزة بلايستيشن ٥ الجديدة، وهي:

سوف تزداد أسعارها عند البيع بالتجزئة بنسبة تصل إلى ١٠٪ في أوروبا،

وهذا ما يجعل سعر جهاز بلايستيشن ٥ يصل إلى ٤٥٠ يورو بدلا من ٤٠٠ يورو.

ويصل سعر ه في الولايات المتحدة إلى ٤٨٠ جنية إسترليني بدلا من ٤٥٠ جنية إسترليني.

كما يتراوح سعره في دولة اليابان بدلا من ٤٣٩٧٨ ين إلى ٤٩٤٧٨ ين.

مميزات الإصدار الجديد من بلايستيشن ٥

يتميز الإصدار الجديد من بلايستيشن ٥ ببعض المميزات التي جعلته الأفضل بين جميع الإصدارات التي قامت بها شركة سوني ومنها:

كفاءة الدراعات والتي طورتها الشركة وذلك من أجل حصول اللاعب على المزيد من المتعة أثناء اللعب.

يحتوي على الكثير من الألعاب الجديدة التي لا تتواجد في أي مكان آخر مثل god of war.

يوفر هذا الإصدار خاصية بث الفيديو والتي يمكن من خلالها مشاهدة جميع الفيديوهات والاستمتاع بمشاهدة الكثير من الأفلام.

يتميز بلايستيشن ٥ بالأداء القوي والسرعة العالية والكفاءة حيث تعتبر هذه النسخة تم تحسين سرعتها بشكل كبير.

يتصف أيضا بخفة وزنه وهذا ما قامت به شركة سوني لكي تجعل هذا الإصدار يختلف كثيرا عن الإصدارات السابقة.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى الختام بعد أن استعرضنا المزيد عن سعر جهاز بلايستيشن ٥ الإصدار الجديد الذي أثبت تفوقه عن باقي الإصدارات القديمة لجهاز بلايستيشن، وزاد سعره نظرا للظروف الاقتصادية التي مرت بها الكثير من شركات العالم.